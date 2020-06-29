بعد عودة المباريات في زمن كورونا.. نصائح لمرضى الضغط المرتفع

صحة

منذ بداية مباريات كرة القدم وحتى صافرة النهاية، يكون التوتر والقلق هو الشعور الملازم للمشجعين، حيث تشتد الهتافات، وتمثل الانفعالات خطورة على بعض المرضى وخاصة مرضى الضغط، ومع بداية عودة المباريات في ظل جائحة كورونا، قدم الدكتور عمرو طارق، استشاري أمراض باطنية لـ"هُن"، مجموعة من النصائح لمرضى الضغط عند مشاهدة المباراة منها كما ذكرها.

التدخين

على مرضى الضغط تجنب التدخين أثناء مشاهدة المباراة وذلك لأن الانفعال يزيد من سرعة ضربات القلب، والتدخين من العوامل الرئيسية التي تزيد ضغط الدم.

Advertisements

السكري

يؤدى الإكثار من تناول السكريات إلى خفض ضغط الدم، ما يؤثر أيضًا على مرضى الضغط ويتسبب في حدوث هبوط مفاجئ لذلك على المشجعين تجنب السكريات.

الصراخ والصياح

على مرضى الضغط تجنب الصراخ والهتافات لأن ذلك يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب الحذر من العصبية المفرطة.

تدليك الأذنين

يمكن أن تحدث إخفاقات في التسديد، وهو ما يزيد التوتر، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب التدليك مع الضغط قليلًا على الجزء العلوي من الأذن بواسطة الإبهام والسبابة لمدة دقيقة، ما يساعد على تهدئة الأعصاب وامتصاص الطاقة السلبية.

لا تحبس النفس

التقط نفسا عميقا عن طريق الشهيق العميق والزفير القوي، فالتنفس المنتظم أثناء مشاهدة المباراة هو أكثر ما يحتاج إليه المشجع وخاصة مريض الضغط.