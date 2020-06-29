هل يقبل الشباب الزواج من فتاة أكبر منهم سنا؟.. رجال يجيبون

علاقات و مجتمع

السن لا يشكل عائقا أمام الحب.. مبدأ قد يسير عليه بعض الرجال عندما يقعون في حب امرأة أكبر منهم سنا، ويصبح العمر بالنسبة له ما هو إلا مجرد رقم يجددا به قصتهما، رجال آخرون لا يتقلبون فكرة أن تكون الزوجة أكبر عمرا من الرجل لأسباب كثيرة يرونها واقعية.

مشاعر الحب الحقيقية لا تعترف بشكل أو سن أو مكان أو بأى حقيقة أخرى، من يحب حقًا لا يشكل له تلك العلامات فارق له فى أى شىء، لتصبح خطوط التجاعيد توثيق لأيامكم الجميلة معًا، ويصبح السن ما هو إلا مجرد رقم تجددان حبكما به من خلال ذاك الربيع الجديد، لذلك تعرف معنا على الركائز التى تساعدك فى الحصول على ذلك الحب.

طارق: زوجتي كانت أكبر مني بـ3 سنين ورغم كده اتغلبنا على كل التحديات

بعد قصة حب دامت لأكثر من 5 سنوات، تكللت في النهاية بزواج الشاب طارق خالد البالغ من العمر 28 عاما، من حبيبته التي تكبره بـ3 سنوات، رغم العديد من الصعوبات والتحديات التي واجهتهما خلال رحلة زواجهم، حسب حديثه لـ"هن".

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محاولة إقناع "خالد"، لأسرته بقبول فكر الزواج من حبيبته التي تكبره بسنوات متعددة، هي أحد أبرز التحديات التي واجهته، والتي حاول التغلب عليها بالحديث المستمر معهم عن تقبل تلك الفكرة وأن العمر لا يشكل أي عائق أمام أي قصة حب.

ماجد ماهر: السن مش عقبة أمام الحب

"السن لا يقف عقبة أمام الحب"، بهذه الكلمات بدأ الشاب الثلاثيني ماجد ماهر حديثه لـ"هن"، حيث يري أن الزوجات في الأعمار المتقاربة ليست دليلا على نجاحها، فهناك العديد من الزيجات التي يكون فيها الزوج أكبر عمر وتحدث بها عدة خلافات.

رغم أن ماجد لم يتزوج حتى الآن، إلا أنه ليست لديه أي اعتراضات لقبول الزواج من أي فتاة تكبره سنا إذ أحبها، "مفيش حاجة في الحب اسمها سن"، حسب حديثه.

كارم: فرق السن بيزود الخلافات بين الأزواج

لم يتقبل كارم صالح البالغ من العمر 26 عاما، فكرة أن تكون الزوجة أكبر من الزوج، فالسن المتقارب بين الزوجين عاملا أساسيا في نجاح الزواج "لما بيبقى فارق السن كبير بيكون فيه فجوة معرفية كبيرة وهذا يعمل على زيادة الخلافات والمشاكل بعد الجواز وخاصة لو كانت البنت هي اللي اكبر ثقتها في نفسها مش بتكون كاملة وبتغير بطريقة مبالغ فيها".

وجهة نظر "كارم"، واقتناعه عن أن يكون الزوج أكبر سنا بنيت بناء على تجارب سابقه حدثت بالفعل مع أحد اصدقائه، الذي تزوج من فتاة تكبره بعدة أعوام وكانت نهاية تلك العلاقة هي الطلاق لوقوع العديد من المشكلات بينهما، حسب حديثه لـ"هن".