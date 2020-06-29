بالتزامن مع تقليل ساعات الحظر.. معلومات مهمة حول كورونا

صحة

بدأت مصر في تقليل ساعات حظر التجول، وفتح المقاهي والكافيهات ودور السينما والمسرح، كجزء من خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع ذلك، يقدم موقع "هن"، معلومات مهمة حول فيروس كورونا المستجد من منظمة الصحة العالمية.

- ينتقل فيروس كورونا في المناطق ذات المناخ الحار والرطب.

- الطقس البارد لا يقتل فيروس كورونا.

- لا ينتقل الفيروس التاجي عن طريق لدغات البعوض.

- الحيوانات الأليفة مثل الكلاب أو القطط لا تنقل كورونا.

- اللقاحات ضد الالتهاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح المستدمية النزلية من النوع ب (Hib)، لا توفر الحماية ضد فيروس كورونا.

- لا يوجد دليل على أن الثوم يحمي الناس من فيروسات كورونا.

- شطف الأنف بانتظام بمحلول ملحي لا يحمي من الإصابة بالفيروس التاجي.

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- المضادات الحيوية لا تعمل ضد فيروس كورونا، المضادات الحيوية تعمل فقط ضد البكتيريا.

- لا يوجد دواء محدد موصى به للوقاية من الفيروس التاجي أو علاجه.

- الحمام الساخن لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا.

- مجففات الأيدي ليست فعالة في قتل الفيروس التاجي.

- يجب عدم استخدام الأشعة فوق البنفسجية في التعقيم لأنها تسبب تهيج الجلد.

- الماسحات الحرارية تكتشف ما إذا كان الأشخاص يعانون من الحمى ولكن لا تكتشف ما إذا كان شخص ما مصابًا بكورونا.

- رش الكحول أو الكلور في جميع أنحاء جسمك لا يقتل الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل.