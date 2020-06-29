كتب: هن - 07:23 ص | الإثنين 29 يونيو 2020

البطيخ السموزي أو عصير البطيخ المثلج هو مشروب طبيعي مثالي للجو الحار في الصيف، يرطب الجم، بالإضافة إلى طعمه المميز، كما أنه قليل التكلفة، ومناسب للدايت بدون سكر، ويحبه الأطفال والكبار على حد سواء لطعممه المميز، ويقدم موقع "هن"، طريقة عمله في البيت بطريقة سهلة. المقادير كوب بطيخ مقطع بدون بذور. Advertisements 8 قطع مكعبات ثلج. ملعقة كبيرة سكر، أو حسب الرغبة. طريقة التحضير توضع كل المكونات في الخلاط الكهربائي مع ماء قليل جدا. تخلط المقادير على سرعة هادئة، ويمكن إضافة الماء حسب الرغبة والقوام، ويقدم مثلج، بعد توزيعه في كاسات التقديم مع الكيك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بطيخ مثلج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.