كواليس جلسة تصوير زفاف أول عارضة أزياء من قصار القامة.. "مخضوضة ومتوترة"

علاقات و مجتمع

بفستان زفاف أبيض أنيق، مرصع بالفصوص والخرز، مع اكستنشن من الكرانيش الشيفون، وحجاب أبيض بسيط، ومكياج عرائس، تألقت نسمة يحيى، أول عارضة أزياء من قصار القامة، بجلسة تصوير زفاف بعدسة المصور محمد عاطف.

لقطات متنوعة رصدت اختلاف تعبيرات وجهها، بين التوتر والخوف، بين السعادة والفرحة، حملتها ملامحها خلال جلسة التصوير، فللمرة الأولى ترتدي فستان زفاف ولكن للتصوير فقط.

"كانت مخضوضة ومتوترة" هكذا كشف محمد عاطف، مصور الجلسة كواليسها، قائلا:" أول ما عرضت عليها الفكرة اتخضت جدا، وفضلت متوترة لحد ما لبست الفستان وعملت الميكب وقولنالها انها طالعة حلوة فيه فعلا".

وتابع خلال حديثه ل "هن" : "لما فكرت في الفكرة دي على طول ساعدتني المصممة نسمة طارق، اللي صممت الفستان في خلال أسبوعين، لكن الميكب كان بتوقيع حنان إبراهيم واللي استمرت فيه حوالي ٣ ساعات".

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وأضاف:" عملنا بروفات كتير مع نسمة قبل التصوير، اللي تم في ساعة واحدة بس على طريق العين السخنة".

واختتم مصور الجلسة:" اتبسطت جدا بعد ما شافت الصور".

نسمة يحي تحصد لقب السيدات الأكثر تأثيرا لعام 2020

الجدير بالذكر أن نسمة يحيى، اول عارضة أزياء من قصار القامة، تم اختيارها ضمن 50 سيدة ملهمة، والأكثر تأثيرًا لعام 2020.

وأكدت حينها ل "هن" "الاختيار وقع عليا من خلال جلسات التصوير التي قمت بها واحدًا تلو الآخر، لصالح إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتوزيع المستحضرات الخاصة بالعناية الشخصية، وبتمويل من"، والتعليم من أجل التوظيف، أسباير لاستشارات الموارد البشرية، نادي روتاري القطامية، ووكالة ستاردست للعلاقات العامة، والتي تسعى إلى تمثيل الشخصيات المؤثرة التي تقدم محتوى موثوق به، وتشجيع الأفراد والشركات الناجحة التي لها تأثير ملحوظ واستثنائي على المجتمع".

وكانت نسمة تعرضت للتنمر والسخرية من طولها البالغ 105 سنتيمترات، وإحباطات كثيرة، وعانت في طفولتها كثيراً من عدم تقبل المجتمع المحيط بها، حتى حققت ما تمنته في النهاية.