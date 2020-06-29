"عاوز حقي الشرعي".. مشاهد من جريمة قتل رجل لزوجته بآلة حادة

علاقات و مجتمع

ضحية جديدة من ضحايا العنف الأسري، شهدتها منطقة بولاق الدكرور، بعدما رفضت زوجة عشرينية إقامة علاقة زوجية مع زوجها، ما دفعه لقتلها والتخلص منها.

ويرصد "هن" مشاهد في الجريمة التي وقعت في منطقة بولاق الدكرور.

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رفض لمدة أسبوع

في منطقة بولاق الدكرور، إذ تعيش "كريمة" وهي صاحبة الـ25 عامًا، وتعمل عاملة نظافة، مع زوجها، الذي يكبرها بنحو 10 سنوات، وعلى مدار أسبوع كامل كانت تصر الزوجة العشرينية على رفض العلاقة الزوجية مع زوجها، الأمر الذي أثار غضبه.

بلاغ للقسم

استمرار رفض الزوجة للعلاقة الزوجية واشتعال غضب الزوج، ما جعله يقدم على قتلها بآلة حادة، بعد مشاجرة عنيفة نشبت بينهما، فعرف ابن شقيقتها بالأمر، ليبلغ قسم بولاق الدكرور بما حدث.

آلة حادة

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ومناظرة الجثة تبين أنها مصابة بجرح قطعي طولي بفروة الرأس و6 جروح غائرة بالجبهة، وبتكثيف البحث وراء الجاني، تم ضبطه لدى أقاربه في محافظة الدقهلية.

عاوز حقي الشرعي

"عايز أخد حقي الشرعي" هكذا بدأ الزوج الثلاثيني اعترافاته أمام الأجهزة الأمنية، ليؤكد بأن زوجته كانت ترفض العلاقة الزوجية على مدار أسبوع، ما دفعه إلى ضربها بآلة حادة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعقب تسجيل اعترافات المتهم، تم حبسه وتحويله للمحاكمة بتهمة القتل العمد لزوجته، وما زالت التحقيقات مستمرة.