علاقات و مجتمع
قالت سيدة تدعى عواطف الفار إن سبب هجومها على الباعة الجائلين بأحد القطارات يرجع لتوزيعهم الملابس عدة مرات على ركاب القطار، "كان صعبان عليا في عز ما بلدي والدولة كلها شغالة في الصحة والعلاج وتواجه فيروس عالمي، اللي زعلني اللامبالاة من الناس، فرحت إن الفيديو اتنشر وكان فيه مشاركة للناس والفيديو غرضه أن الناس تنتبه".
وأضافت "الفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنها صورت الفيديو في قطار خط دمياط المنصورة طنطا، كما أنها صورت فيديو آخر من المترو بث مباشر.
وتابعت: "الناس بتاخد الحاجة وبتقع في الأرض وبياخدوها تاني ويحطوها على الأسطح، أنا اتضربت من الباعة الجائلين والناس تقولي احنا دماغنا وجعانا وجايين من الشغل، فيه ناس متعلمة ومستهونين بالأمر، وأنا خايفة على بلدي".
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة هاجمت باعة جائلين بأحد القطارات: اتضربت.. وخايفة على بلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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