بسبب المكياج.. إنجي المقدم بملامح متغيرة في جلسة تصوير جديدة

لايف ستايل

شاركت الفنانة إنجي المقدم، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعدة صور جديدة لها. وظهرت الفنانة بلوك مكياج بدل الكثير من ملامحها، حيث بدت بمكياج سموكي كثيف، مع أحمر شفاه صارخ بتوقيع "رشاد". Advertisements واعتمدت الفنانة على الشعر الأسود الطويل والمنسدل، ذي الفلقة من الأمام. الجدير بالذكر أن الفنانة شاركت الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "لعبة النسيان" أمام دينا الشربيني.

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