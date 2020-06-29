رشيقة وجميلة.. أحدث ظهور لنادية الجندي على البحر

لايف ستايل

استعرضت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، رشاقتها على البحر في أجواء صيفية. وشاركت نادية الجندي مجموعة من الصور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت مرتدية فستان "بينسل"، ملون من البيج والأبيض والأسود، على صندل جملي، وارتدت شابو على شعرها، مع نظارة شمسية. Advertisements جمهور نادية الجندي تفاعل معها عبر الإعجابات والتعليقات التي أشادت بإطلالتها ورشاقتها. وكان من بين التعليقات، "رشيقة وجميلة"، و"مبتكبريش ولا ايه"، و"هتفضلي طول عمرك امرأة هزت عرش مصر".

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