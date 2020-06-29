إليكِ طُرق تنسيق الأزياء من اللون الوردي المستوحاة من إطلالات فرح الهادي

استوحي طرق تنسيق أزياء من اللون الوردي على طريقة الفنانة والشخصية المؤثرة الكويتية فرح الهادي، والتي تعرف وسط مجتمع الفن والموضة بستايلها الشبابي والحيوي وعشقها للون الوردي الذي تحب ان تدرجه في تفاصيل إطلالاتها المتجددة والمتنوعة.

وتميل إلى تنسيق إطلالات احادية باللون الوردي بالكامل كما انها تحرص على اقتناء قطع وإكسسوارات ثمينة بدرجات اللون الوردي لتضيفها بأناقة مع اللوكات العصرية والأنيقة مع الجينز أو الستايلات الجريئة والملفتة. قد يهمك أيضا: أزياء سلافة معمار دليلكِ إلى الأنوثة والأناقة تنسيقات محتشمة ببنطال "الجينز" استوحي منها ما يناسبكِ

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