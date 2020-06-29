القمصان آخر موضة صيف 2020 مع طرق تنسيقها لأسلوب عصري

تبقى القمصان من قطع الأزياء التي ترافقكِ في مختلف المواسم، حيث أنه ينقل أي لوك إلى مستوى آخر من دون أي مجهود إضافي.. فمن خلاله يمكنك تحويل إطلالتك النهارية إلى إطلالة مسائية أنيقة.



ولموسم صيف 2020، لاحظنا أن القمصان رائجة بقوة، حيث رصدناها على منصات عروض أهم دور الأزياء العالمية، بتصاميم وقصات تناسب مختلف الأذواق، إذ صُمّمت بطرق جديدة وحيوية لتناسب أكثر وأكثر المرأة العصرية المتتبّعة لآخر الصيحات وأبرز اتجاهات موضة الموسم.

إذا كنت من عاشقات القمصان، فصيف 2020 جاء ليجعلك تعانقين إطلالتك المفضلة بهذه القطعة الأساسية التي يجب أن تتواجد في خزانتك. لذا، تابعي اليوم أبرز موديلات القمصان آخر موضة التي رصدناها خلال عروض أسابيع الموضة العالمية الخاصة بهذا الموسم، بالإضافة إلى طرق تنسيقها بأسلوب عصري ومبتكر.

موديلات القمصان آخر موضة صيف 2020



قميص أزرق كلاسيكي مع لمسة عصرية من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo



لا تزال القمصان الكلاسيكية التي تحاكي أسلوب المرأة الأنيقة الساعية إلى إطلالة جذابة وراقية مكتسحة منصات العروض لموسم صيف 2020. وقد رصدناها بقوة ضمن عرض كريستيان ديور Christian Dior باللون الأزرق الفاتح، حيث عمدت المديرة الإبداعية للدار إلى دمجها مع مختلف الطبعات والخامات لإطلالات عصرية جذابة، سواء مع الجمبسوت الكارو أو تحت الفساتين المصممة من الرافيا والقش وغيرها الكثير.

كذلك، فقد لفتنا على منصة عرض سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo قميص أزرق بأكمام منفوخة قصيرة، يتميز بياقة كلاسيكية ذات لمسة عصرية من خلال الكشاكش الصغيرة من الأمام، وقد تم تنسيقه مع بنطلون ترندي واسع باللون الأخضر لإطلالة ملؤها الألوان هذا الصيف.

لإطلالة نهارية متميّزة، نسقي القميص الأزرق السادة مع بنطلون دنيم واسع بتصميم قصير باللون الأبيض، واربطيه من الأمام للمسة عصرية ملفتة.

كما وظهرت القمصان الكلاسيكية ذات اللمسات العصرية من خلال طبعاتها ضمن عرض دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana، فأعجبتنا من خلال تنسيق قميص ملون بطبعات الورود الكبيرة والأكمام المنفوخة الترندي balloon sleeves مع تنورة ميدي ذات قصة مستقيمة pencil cut من الجلد الأخضر الذي يعتبر آخر موضة هذا الصيف. اعتمدي هذه الإطلالة مع حذاء بكعب، توربان على الرأس ونظارات شمسية كبيرة لإطلالة مستوحاة من سبعينيات القرن الماضي.

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القمصان الطويلة موضة صيف 2020



لعاشقات الإطلالة المحتشمة والأسلوب الموديست، خصصت أهم الماركات العالمية الكثير من ابتكارات القمصان الطويلة لتلبي احتياجاتهن وأذواقهن.

ومن الجدير القول أن القمصان الطويلة لم تعد مخصصة فقط للأسلوب المحتشم حيث من الممكن اعتمادها مع التنورة القصيرة وإبرازها من أسفلها للارتقاء بلوك عصري مواكب لآخر الصيحات؛ وهذا ما رصدناه ضمن عرض بربري Burberry من خلال القميص الكارو الطويل باللونين الأبيض والأزرق، والتي تم تنسيقه مع بدلة مؤلفة من تنورة قصيرة وبلايزر لإطلالة راقية مفعمة بالأناقة.

ولإطلالة تجمع بين العصرية والأناقة، اختاري من درايز فان نوتن Dries Van Noten قميصاً طويلاً باللون الأسود، يتميز بحزام من نفس الخامة واللون لتحديد الخصر؛ ونسقيه مع بنطلون واسع على الموضة وصندل فلات بدون كعب.

ننصحك بأن تختاري القميص مع الحزام إذا ما كنت من النساء اللواتي لا يعانين من مشكلة البطن الممتلئ.

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