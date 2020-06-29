موديلات فساتين سهرة باللون الوردي الناعم موضة 2020

تعتبر الفساتين ذات الألوان البناتية الناعمة الخيار الافضل لطل سيدة تعشق الاطلالات الانيقة ، وفي مقدمتها نغمات الوردي الباستيلي والذي حجز لنفسه مكانًا بارزًا ضمن مجموعات أزياء الكوتور لموسم ربيع وصيف 2020.

شاهدي مجموعة فساتين سهرة باللون الوردي من توقيع أشهر الدور العالمية واللبنانية وتعرفي إلى ما يناسب شكل جسمك.

فساتين وردية للنحيفات بتوقيع مصممين لبنانيين





انتشرت هذا الموسم صيحة فساتين السهرة المصممة بتنانير منفوشة والمغطاة إما بالكشاكش كما في التصميم الموقع من إيلي صعب Elie Saab أو مزينة بالقصاصات مثل فستان مواطنه اللبناني جورج شقرا Georges Chakra، استعيني بهذه الموديلات لتخفي عيوب قوامك النحيف.







فساتين سهرة باللون الوردي للقوام الكمثري



تهادت عارضات زياد نكد Ziad Nakad بفساتين فريدة التصميم صُممت بأكتاف بارزة وتنانير منفوشة تخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة لدى صاحبات القوام الكمثري ولهن نرشح أيضًا الفستان المؤلف من قطعتين من توقيع المبدع اللبناني طوني ورد Tony Ward.

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فساتين سهرة للقصيرات موضة 2020



برعت أسماء بارزة في عالم صناعة الكوتور في إبتكار فساتين سهرة مصممة بخصر عالي وتنانير تنسدل على القامة في نعومة، القطع الأجمل صادفناها لدى المبدع اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab والذي زين إحدى تصاميمه بخيوط ذهبية عامودية أوحت بأن من ترتديها أكثر طولًا، وللقصيرات نرشح أيضًا الفساتين القصيرة من توقيع دار ديور Dior وفساتين حورية البحر من مجموعة طوني ورد Tony Ward.



فساتين سهرة وردية لصاحبات القوام التفاحة



تحتاج صاحبة القوام على شكل التفاحة إلى فساتين بياقات على شكل حرف V لتطيل الرقبة ولتنحيف منطقة الصدر والأكتاف، من جهتنا أعجبتنا الموديلات التي جلبناها من مجموعات إيلي صعب Elie Saab والتي تنوعت بين التنانير الهدلة المطرزة وتلك المنفوشة الضخمة وكلاهما يساعد في إخفاء نحافة الساقين.

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