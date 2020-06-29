7 أصول تحوّل العتاب إلى مصارحة

العتاب على قدر المحبة"، فهو صفاء النّفوس. وفي الكثير من الأحيان، يعدّ عتاب الأشخاص أفضل من فقدانهم، فهو لا يوجّه سوى للأشخاص الذين نحبّهم ونهتمّ لأمرهم.ومن هذا المُنطلق، تقدّم خبيرة الإتيكيت السّيدة "نادين ضاهر" لقارئات أهمّ القواعد التي يجب مراعاتها، في أثناء العتاب:

1 -من الضّروري حسن اختيار الوقت والشخص الذي يتقبل العتاب بصدرٍ رحب.ويُفضل أن يتمّ أمر العتاب سرّاً بين الشّخص المعني وبينك حصراً.

2 -يجب أن يبقى العتاب ضمن حدود اللّياقة، تلافياً لئلا يتحوّل إلى توبيخ. كما لا يجب تكرار العتاب والإلحاح فيه حتى لا يتخذ شكلاً من أشكال التّهجم على الآخر.

3 -إحرصي على أن يكون العتاب فعّالاً، لأن التّهاون يدفع الآخر إلى التّمادي وإعادة تكرار الأمر الذي سبّب لكِ الضيق.

4 -تجنّبي توجيه العتاب بأسلوب الإتهام، كي لا يشعر الشّخص كأنه متّهم ممّا يدفعه للدّفاع عن نفسه ويصبح الحوار بينكما أكثر حدّة.

5 -عند مًعاتبة صديقتكِ، احرصي على التوضيح لها أنكِ مُتمسكة بها وأنك تعاتبينها بهدف تصفية قلبيكما حفاظاً على الصداقة التي تجمعكما.

6 -ومن المُفضّل أن تكوني هادئة في أثناء المُعاتبة، وتجنّبي الإنفعال حفاظاً على لباقة الحوار وكي لا تخسرين من تعاتبينه.

7 -إبتعدي عن العبارات المنافية لآداب السلوك، في أثناء العتاب.

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