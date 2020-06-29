فساتين زفاف 2020 خارجة عن المألوف

تبحث العروس عن فستان زفاف بتصميم استثنائي يجعل إطلالتها فريدة وجذابة في يوم العرس، ولذلك اخترنا لكِ أحدث فساتين باللون الأبيض من عروض أزياء 2020 لتختاري تصميم مميز يناسبك.



فساتين زفاف كشكش

برزت صيحة فساتين الزفاف الكشكش بقوة هذا العام، والذي يمنح العروس إطلالة فخمة ومبهرة.

قدمت ماركة Ashley Williams فستان كشكش بقماش شفاف مع طبقات متدرجة الأطوال.

كما قدمت ماركة جيامباتيستا فاللي Giambattista Valli فستان ناعم بالكشكش على الأكتاف والتنورة.

فساتين زفاف High Low

أيضًا برزت صيحة الفساتين القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف High Low Dresses في أكثر من تصميم باللون الأبيض.

قدمت ماركة جيامباتيستا فاللي Giambattista Valli فستان أنثوي باللون الأبيض وبتصميم قصير من الأمام وطويل من الخلف.

كذلك قدمت ماركة لانفان Lanvin هذه الصيحة في تصميم بسيط مكون من طبقات.

فساتين زفاف بالكاب القصير

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أحصلي على إطلالة راقية وعصرية بفستان الزفاف المزود بكاب قصير، حيث أنها صيحة رائجة في عالم الموضة.

قدمت ماركة كلوي Chloe فستان أبيض ناعم مزود بالكاب القصير وبقبّة مرتفعة، كما قدمت ماركة باكو رابان Paco Rabanne فستان بسيط باللون الأبيض مع كاب قصير بقبّة مرتفعة أيضًا.

فساتين زفاف بأكمام واسعة

صيحة أخرى مميزة برزت بقوة هذا العام، وهي الفساتين بالأكمام الواسعة أو المنفوخة.

قدمت ماركة موسكينو Moschino فستان منفوش بأكمام منفوخة وتصميم فخم، كما قدمت بعض الماركات الأخرى فساتين ناعمة بأكمام طويلة واسعة مثل فستان رولاند موريت Roland Mouret، Roksanda، وShrimps.

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