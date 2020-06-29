يسببها الجلوس أمام الكمبيوتر.. ما هي متلازمة عين المكتب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن متلازمة "عين المكتب" (Office Eye Syndrome) تهاجم موظفي العمل المكتبي بصفة خاصة، وذلك بسبب الجلوس لمدة طويلة أمام شاشة الحاسوب.

وأضافت الرابطة أن متلازمة عين المكتب تحدث بسبب قلة الرمش عن المعتاد، وبالتالي لا يتم ترطيب سطح العين بالسائل الدمعي على نحو كاف.

وتتمثل أعراض المتلازمة في احمرار العين وجفافها والشعور بحرقان ووجود جسم غريب بها مع زيادة إفرازات الدموع.

ولمواجهة متلازمة عين المكتب ينبغي أخذ فترات راحة بشكل منتظم مع الرَمش بشكل مقصود من حين إلى آخر، كما يمكن استخدام الدموع الاصطناعية من أجل ترطيب العين.