"لم حاجتك وامشي".. لقاء الخميسي تكشف تعاملها مع عبدالمنصف بعد شائعة كورونا

علاقات و مجتمع

أعربت الفنانة لقاء الخميسى، عن تخوفها تجاه عودة النشاط الرياضى، مشيرة إلى أن التوقيت غير مناسب، لافتة إلى أنها أصيبت بحالة من الرعب الشديد عقب اتصال أصدقائها بها للاطمئنان على صحة زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة، بعد تداول أخبار بإصابته بفيروس كورونا.

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وأوضحت "الخميسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة: "أنا لقيت أصحابي بيتصلوا بيا بيقولوا أن عبد المنصف مصاب فأنا رحت ليه وكان نايم وقلت.. قوم يا ابنى، قوم المسحة طلعت إيجابية.. لم حاجتك وامشى من هنا ..وترتني".

وتابعت ضاحكة: "أنا من أول ما قالوا النشاط الرياضى راجع فقلت لعبد المنصف روح العب لوحدك متجيش عندنا تانى، وعندك شقة الدقى أقعد فيها.. الواحد بيخاف على نفسه".

وعن جائحة كورونا والعزل المنزلى، قالت لقاء الخميسي، إن فيروس كورونا جمع الأسرة المصرية وجعل حالة الود والألفة تزيد داخلها، وتابعت: "أنا عملت كيك لأول مرة فى حياتى وعبد المنصف أبدع فى سقى الجنينة والورد".