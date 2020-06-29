قبلة على الجبين وصور.. أحمد الفيشاوي وزوجته يعودان للجيم من جديد

لايف ستايل
اعتاد الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل مشاركة المتابعين بكل جديد، والأنشطة التي مارسوها خلال فترة حظر التجوال.
وبعد الإعلان عن انتهاء حظر التجوال وعودة الحياة لطبيعتها من جديد، قرر "الفيشاوي" وزوجته العودة من جديد إلى الصالات الرياضية "الجيم"، وهو ما نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر "الفيشاوي" برفقة زوجته وهما مرتديان الملابس الرياضية، داخل "الجيم"، كما أنه ظهر في إحدى الصور وهو يقبل جبينها.
وتفاعل معه متابعوه في التعليق لهما: "ربنا يخليكم لبعض دايمًا" "خلي بالك أنت تخنت" "جامدين جدًا".
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