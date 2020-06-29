غيرة وخلافات زوجية.. لماذا انتهت زيجتي عبلة كامل بالطلاق؟

علاقات و مجتمع

مشوار فني طويل تميزت من خلاله الفنانة عبلة كامل بأدوار مختلفة برعت في تجسيدها وتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، ومثلما فضلت عدم الظهور إعلاميا كثيرًا جاء ذلك عند قرار اعتزالها الفن.

فبحسب مصادر خاصة لـ"الوطن"، التي علمت بأن الفنانة عبلة كامل قررت إنهاء مشوارها الفني وابتعادها عن التمثيل، فالهدوء هو التيمة الأساسية للفنانة القديرة، التي لاقت حياتها الاجتماعية الأمر ذاته.

فالفنانة عبلة كامل تزوجت مرتين كان أولهما من الفنان أحمد كمال، والزيجة الثانية كانت من الفنان الراحل محمود الجندي، لكن لأسباب تعود للخلافات الزوجية والغيرة الفنية التي جعلت الطلاق نهاية للزيجتين.

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أحمد كمال

تزوجت الفنانة عبلة كامل من الفنان المسرحي أحمد كمال، بعد خطبتهما في 1979 بعد تخرجهما في معهد التمثيل، وبدأت حياتهما الزوجية بإنجاب ابنتيهما التوأم، وبعد سنوات من العمل وصعود نجم عبلة كامل في سماء الفن قررا الانفصال.

وروي الفنان أحمد كمال طليق النجمة عبلة كامل ووالد ابنتيها خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا": "أنا وعبلة بدأنا مع بعض، بس رحلتها كان إيقاعها أو ظروفها مشيت أسرع في الشغل، وأنا كنت بتاع مسرح أساسًا، لكن نجوميتها مكنتش سبب الطلاق".

محمود الجندي

عودة إلى قفص الزوجية الذي دخلته الفنانة القديرة، بعد نجاح واسع حققته في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، الذي وطد علاقتها أكثر بالفنان الراحل محمود الجندي، وبعد نجاح المسلسل بنحو عامين وتحديدا في 2003 تم إعلان زواجهما.

يروي "الجندي" عن الزواج خلال استضافته في برنامج "حفلة" للإعلامية سمر يسري المذاع على قناة "on e": "بعد وفاة زوجتي كنت محتاج واحدة تاخد بالها مني وأعجبت بعبلة لإنسانيتها وإنها شبه الستات المصرية وزيي من الفلاحين وعندها طباعنا وأخلاقنا والقيم اللي اتربينا عليها واتجوزنا بعد ما اتفقنا على إننا نراعي ربنا في بعض".

عامان من الزواج الهادئ جمع الزوجين، قبل أن يعلنا انفصالهما في 2005، فحسبما أوضح "الجندي" أنه لم يتقبل غيابها في التصوير ساعات طويلة، مضيفًا: "كنت بدور عليها في بعض الأوقات مش بلاقيها موجودة، وكمان هي ليها بطولات ونجومية أكثر مني وده أثر فيا أوي، وخاصة أنهم يختاروني معها في الأدوار مجاملة لها وده لا يصح لأني راجل بحترم موهبتي ونفسي وده أثر في العلاقة، وده مش أصول البيت اللي اتربيت فيه.. وده أثر على العلاقة لحد ما اتفقنا على الانفصال بناء عن رغبتها وده كان اتفقنا إننا نخرج بالمعروف لو مرتحناش".