فيديو.. بعد الاعتزال.. الزواج والإنجاب من أمنيات عبلة كامل قبل الشهرة

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة عبلة كامل، أمس، اعتزال الفني نهائيا، لتنضم إلى قائمة من الفنانات اللاتي رأين في الاعتزال حلا مناسبا خلال فترة الحظر التي عاشتها مصر مع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أنها تظل الأكبر فنيا بينهن والأكثر شهرة.

رغم تلك الشهيرة والرصيد الفني الكبير الذي استثمرته عبلة كامل خلال فترة فنية طويلة، إلا أنها كانت قليلة الظهور إعلاميا، وأكثر تركيزا على أعمالها الفنية وإتقانها.

Advertisements

وكانت لعبلة كامل قبل الشهرة وخلالها أمنيات بسيطة "زي أي بنت"، أفصحت عنها في لقائين إعلاميين، كان الأول من نصيب هيئة الإذاعة البريطانية، وذلك في عام 1979.

وقالت عبلة كامل حينها بخجل شديد إنها تريد التحرر من قيود الأسرة بالزواج، لأن أسرتها رفضت عملها في المجال الفني بعد تخرجها من كلية الآداب، ما جعل "رغبتها الشديدة في الزواج"، بمثابة بوابة الخروج إلى عالم الفن.

كما أجرت عبة كامل حوارا آخر مع مجلة المصور، عام 1988، وتحدثت خلاله عن أمنياتها في حياة أسرية هانئة ومستقرة، وكان ذلك بعد الشهرة، حيث قالت، "لو لم أكن غير قادرة على الإنجاب لما كنت أقدمت على هذه الخطوة، هذا هو مبدئي، من يرغب في شيء يتحمل نتائجه، فاستعنت بمربية لبناتي مرتبها غالٍ، وأصبح كل ما أتقاضاه من أموال يوازي ما أصرفه".

واستكملت حديثها قائلة: "أحيانا أتمنى أن أهرب من العمل وأجلس مع بناتي تحت اللحاف وأنام أو أذهب لمقابلة صديقاتي في حديقة الحيوانات"، ثم سألت الصحفية التي أجرت معها اللقاء: "ألا تحلمين بذلك أيضا؟".