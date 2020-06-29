في المنزل.. هذه الأجهزة الرياضية تحافظ على لياقتك البدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

في ظل الإغلاق العام بسبب انتشار فيروس كورونا يمكن للمرء استعمال الأجهزة الرياضية في المنزل للحفاظ على لياقته البدنية، غير أنها لا تغني عن زيارة صالات اللياقة البدنية ولا تعد بديلا لها.

وتتناسب الدراجات الثابتة وأجهزة الكروس ترينر Cross Trainer لأداء تمارين قوة التحمل بصورة جيدة، ودائما ما يشير الخبراء إلى التأثير الإيجابي للتحميل المنخفض على المفاصل، وتعتبر أجهزة الكروس ترينر أكثر كفاءة وفعالية؛ لأنها تؤدي إلى المزيد من الضغط على عضلات الجذع والكتفين والذراعين.

وأوضح البروفيسور تيودور شتيمبر أن جهاز الجري يعتبر من الأجهزة المثالية لتدريب الكارديو، ولكن يجب توخي الحرص والحذر؛ حيث أكد البروفيسور الألماني على ذلك بقوله: "التدريب على جهاز الجري لا يخلو من الأخطار".

جهاز التجديف

ويمكن استعمال جهاز التجديف أيضا لإجراء التمارين الرياضية في المنزل، ويمتاز بإمكانية استعماله في أداء تمارين قوة التحمل وتمارين تقوية العضلات في نفس الوقت؛ فمثلا عند زيادة معدل التجديف يتم تعزيز قوة التحمل، ومع زيادة المقاومة يعمل التمرين على تقوية العضلات.

وحذر البروفيسور تيودور شتيمبر من استعمال جهاز التجديف في المنزل دون إشراف المختصين، حتى لا يتم التحميل على الظهر والكتفين بصورة خاطئة، وأضاف مدير التدريب بالرابطة الألمانية للياقة البدنية (DFAV) أن عواقب ذلك تتمثل في حدوث شد وتوتر للعضلات، بل قد يصل الأمر إلى إصابات في الظهر في أسوأ الحالات.

ولتجنب حالات التحميل الخاطئ والسقوط على الأرض، ينبغي على جميع الراغبين في التدريب الاستعانة بالمختصين، بغض النظر عن نوعية الجهاز، الذي يتم التدريب عليه في المنزل، وأن يتم ضبط الجهاز بشكل مثالي.

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ومن جانبه انتقد البروفيسور إنجو فروبوزه، الخبير بالجامعة الرياضية الألمانية بمدينة كولن، كثيرا من الشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة الرياضية؛ لأنها تترك المرء بمفرده ولا توفر له إرشادات وافية حول كيفية استعمال الجهاز بصورة صحيحة، ولذلك فإنه يوصي المستخدمين عديمي الخبرة بعدم شراء مثل هذه الأجهزة.

علاوة على أن الأشخاص، الذين لا يتمتعون بالخبرة لا يعرفون كيفية إجراء التمارين بصورة سليمة أو كيفية التخطيط لأنفسهم بدقة، وأشار الخبير الألماني إنجو فروبوزه إلى عدم وجود توصيات عامة بشأن الأجهزة الرياضية في المنزل، ولكن يمكن للمرء الاسترشاد بتفضيلاته الشخصية.

مشورة طبية

وأشار البروفيسور تيودور شتيمبر إلى أنه يتعين على الأشخاص غير المدربين طلب المشورة الطبية قبل شراء الأجهزة الرياضية في المنزل، ويسري ذلك بصفة خاصة على الأشخاص، الذين يعانون من مشكلات صحية.

وينبغي على الطبيب إجراء التخطيط الكهربائي للقلب مع الإجهاد، وعلى أساس ذلك يتم تحديد معدل نبضات القلب، الذي يمكن معه أداء التمارين الرياضية بأمان، وعلاوة على أنه يتعين على المرء مراعاة حالته الجسمانية أثناء التمرين، وعند الشعور بالتعب والإرهاق يجب التوقف على الفور.

ويرى البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه أن الأجهزة الرياضية في المنزل لا تغني عن زيارة صالات اللياقة البدنية ولا تعد بديلا لها، ولكنها تعتبر إضافة مفيدة في أغلب الأيان.

وعلل إنجو فروبوزه ذلك بقوله: "يفقد الكثير من الأشخاص الدافع في مرحلة ما بعد الحماسة الأولى للتدريب على الجهاز الرياضي"، وبالتالي فإن الأجهزة الرياضية باهظة التكلفة تصبح غير مجدية.

وهناك بعض الحيل البسيطة، التي قد تشجع المرء على ممارسة التمارين في المنزل، مثل وضع الجهاز الرياضي أمام شاشة التلفاز، بدلا من وضعه في غرفة سفلية مظلمة، وبالتالي لن يشعر بالملل عند أداء التمارين الرياضية ومشاهدة برامجه المفضلة على شاشة التلفاز.