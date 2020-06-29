احذر.. 10 تصرفات سلبية يجب عليك تجنبها بعد "عودة الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد أن قرّر مجلس الوزراء، رفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها وفتح المطاعم والكافيهات والسينمات والمسارح، بشروط محددة، للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، يجب علينا الحذر من بعض التصرفات والسلوكيات التي تضر بصحتنا.

وفيما يلي 10 تصرفات سلبية يجب تجنبها خلال مرحلة التعايش للوقاية من الفيروس، وفق ما ذكر موقع "eatthis".

1- التوقف عن تناول الفيتامينات الطبيعية:

يجب عدم التوقف عن تناول الأطعمة والخضروات والفاكهة التي تحتوي على الفيتامينات بمجرد عودة الحياة لطبيعتها، لتعزيز جهازك المناعي وإمداد جسمك بالمغذيات الصحية.

2- التوقف عن الطعام بالمنزل:

بعد رفع القيود من الخطأ تناول وجبة في مطعم أو تناول وجبة سريعة، لأنه عندما يتناول الأشخاص معظم وجباتهم في المنزل، فإنهم يستهلكون عددا أقل من الكربوهيدرات والسكريات والدهون.

3- إهمال ممارسة التمارين الرياضية:

في فترة العزل المنزل كان لديك الكثير من الوقت، ربما تكون قد اكتسبت عادة جديدة صحية وهي ممارسة الرياضة اليومية، ولكن عندما ترفع القيود، من السهل العودة إلى عاداتك القديمة وأسلوب حياتك المشغول الذي لم يتضمن النشاط البدني.

ولكن يجب عليك أدار التمارين الرياضية لتحسين صحة دماغك، وفقدان الوزن، وتقليل الأمراض، وتقوية العظام والعضلات، وتحسين قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية.

4- خروج الأطفال من المنزل:

لا بد من عدم خروج الأطفال من المنزل، نظرا لصعوبة التزامهم بتنفيذ إجراءات الوقاية، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

5- لا تلمس كل شيء:

ما يزال من المهم أن تكون على دراية بالجراثيم والبكتيريا التي قد تتعرض لها في الأماكن العامة، لذا احرص على عدم لمس وجهك أو وضع أصابعك في فمك إذا كنت تلمس الأسطح العامة حتى تغسل يديك جيدا.

6- لا تتوقف عن التواصل مع الأصدقاء بعيدا:

لأن التواصل مع أحبائك الذين لا يعيشون بالقرب منك مهم لصحتك وصحتهم، استمر في التواصل عبر الإنترنت حتى بعد رفع القيود.

7- لا تتوقف عن غسل يديك:

يزيل غسل يديك بشكل متكرر الجراثيم والبكتيريا والميكروبات التي يمكن أن تسبب المرض، إذا كنت تتعامل مع الطعام، أو ذهبت إلى الحمام، فمن المهم أن تغسل يديك جيدا لمنع انتشار هذه البكتيريا.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، يجب عليك غسل يديك دائما قبل وبعد تحضير الطعام، ورعاية شخص مريض، والذهاب الى الحمام، وبعد لمس الحيوانات أو القمامة، ويجب استخدم الماء الجاري والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل شطفهما.

8- إهمال ارتداء الكمامة ومعقم اليدين:

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن ارتداء الكمامة ومعقم اليدين المصنوع من الكحول بنسبة 60 في المائة على الأقل، عناصر أساسية يجب إحضارها قبل الخروج من المنزل حتى بعد رفع القيود.

9- لا تفترض أن الفيروس ذهب:

رفع القيود وإعادة فتح العديد من المدن لا يعني زوال الفيروس التاجي تماما، لذلك من المهم الالتزام بتنفيذ الإجراراءات الاحترارزية حتى نتمكن جميعًا من العودة إلى حياتنا اليومية إلى الأبد.

10- النوم في وقت متأخر:

ربما وفرت حياتك في المنزل فائدة الحصول على قسط كاف من النوم والحفاظ على جدول نوم مناسب، ولكن عندما يتم رفع القيود مع وجود الكثير من الوقت بين يديك، قد يكون قضاء الوقت مع الأصدقاء والأنشطة الأخرى التي تستغرق وقتا طويلا محبب إليك أكثر من أن تكون في السرير بحلول الساعة 10 مساءً، لذا حاول حتى عندما يصبح جدولك أكثر اجتماعية، حاول الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.