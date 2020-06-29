خيارات صيفية وإطلالات عصرية من وحي دانة الطويرش

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يونيو 2020 01:46 صباحاً - تشارك الفاشينيستا دانة الطويرش، مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما الإنستجرام، عدة صور لأزيائها المنسقة بعناية؛ تناسب قوامها وشخصيتها ومناسباتها المختلفة، ومؤخرًا ظهرت بعدة جلابيات وفساتين صيفية أنيقة وخيارات عصرية مناسبة للفتيات مُحِبَّات الإطلالات المميزة والمختلفة، جمعناها لكِ عزيزتي؛ لتتأنقي بأسلوبها المميز.



جلابيات وفساتين الصيف

جلابيات وفساتين الصيف



اعتمدت الطويرش خيارات فساتين الصيف والجلابيات العربية، ومن أحدث خياراتها وأكثرها جمالًا ارتدت فستانًا أبيض واسعًا مزينًا بقماش مطاطي في الجزء العلوي للتصميم، وظهرت بفستان صيفي أصفر مزيّن بالزهور الصغيرة؛ لإطلالة صيفية بامتياز، وأطلّت بفستان بنفسجي مزيّن بالزهور الصفراء؛ لإطلالة مناسبة للأمهات، واختارت فستانًا أزرق قصيرًا مزينًا بالريش الذهبي من الأسفل ومزينًا بزهور لامعة؛ لخيار مناسب لفصل الصيف، ونسقت جلابية زهرية مزينة بالفضي مع إكسسوارات ذهبية؛ لإطلالة عصرية مناسبة للفتيات العربيات، وتزيّنت على الشاطئ بفستان أبيض من الحرير المرسوم باللونين الأزرق والذهبي.

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إطلالات عصرية بأسلوب الكاجوال

إطلالات عصرية



فضّلت دانة مؤخرًا الظهور بعدة إطلالات عصرية مميزة، من أبرزها بنطال أسود طويل مع بلوزة بيضاء مصممة بشكل عصري ومميز، وتأنقت ببنطال فوشيا وبلوزة شفافة باللون الفوشيا؛ لخيار أنثوي جذاب، وتجمّلت بتنورة سوداء من الجلد مع بلوزة عصرية باللون الأسود؛ لإطلالة مميزة.

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