بعد انتهاء الحظر.. حلا شيحة تستمع بوقتها على البحر (فيديو)

لايف ستايل

اعتادت الفنانة حلا شيحة مشاركة متابعيها بكل جديد في حياتها، والأنشطة التي تمارسها.

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ومع بداية انتهاء حظر التجوال، اتجهت الفنانة حلا شيحة، لقضاء إجازة الصيف على البحر، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي تستمع بوقتها على البحر.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة كانت آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، بالاشتراك مع عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، سلوى عثمان، جومانا مراد، خالد سرحان، عبير صبري.