رئيس مؤسسة داعمة لطفل التوحد المُغتصب تروي تفاصيل جديدة

علاقات و مجتمع

روت أميرة شوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "الشكمجية" لدعم ذوي القدرات الخاصة، تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على طفل مصاب بالتوحد جنسيا، والذي يعد من الأبناء الذين تدعمهم، عقب أن أثارت قضيته الرأي العام، على إثر استغاثة والدة المجني عليه في مقطع فيديو.

وقالت "أميرة"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن واقعة اغتصاب الطفل حدثت منذ 4 أشهر، ماتسبب في دعم والدته أماني البيومي بتحرير محضر بالواقعة، مضيفة: "ساعتها أطلب حجز الطفل في الحبس عشان التحقيقات.. لكن الضابط قدر ظروفه وروح البيت".

شوقي: أسرة المجني عليه بيحتفلوا في الشارع

وتابعت أن الطفل المعتدى عليه الذي يدعى"صهيب" يعاني من صدمة نفسية حادة عقب الواقعة، "ومحتاج احتواء ودعم كبير.. خصوصا إن أمه منفصلة عن أبوه"، مثنية على ذكائه وتفوقه الدراسي، ومهارته في التمثيل والاستعراض الفني، التي تحتاج للمزيد للاستثمار.

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وأكدت على دهشتها من إخلاء سبيل المجني عليه بالأمس، ليحتفل مع أسرته وأصدقائها في الشارع "بالدي جي" و"موتوسكلات"، وسط سب الضحية وأسرته، مردفة: "أم المتهم قالتلها هنعمل في بناتك زي ما عملنا في ابنك بالضبط.. وكل شوية بيخوفوهم.. ومش عارفين نرد علشان محترمين".

واختتمت حديثها، بأن والدة "مصعب" توجه إلى النيابة في منطقة مدينة نصر، لمتابعة تطورات القضية.

تفاصيل استغاثة والدة الطفل المُغتصب المصاب بالتوحد

وبدأت الأم التي تدعى أماني البيومي، المقيمة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، مقطع الفيديو بتصوير الشرفة المقابلة لمنزلها والشارع، الذي تخرج منه أصوت موسيقى مرتفعة، دالة على عقد احتفال، بينما يبكي أبناء والدة المنجي عليه.

تسرد أم الضحية، قصة نجلها في مادة مصورة لم تتجاوز الثلاث دقائق، قائلة: "عايزة حد يفهمني إزاي طفل توحد أتعرض للاغتصاب، بقاله كام شهر ومفيش عقاب".

وتابعت الحديث: "عاملين نتشتم ومتعرضين لتهكم وسخرية وقلة أدب.. أنا ابني منهار، والتاني بيحتفل".

وأكدت أن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرض طفلها لاعتداء جنسي، متسائلة: "أنا عايزة أعرف مصير ابني.. المحامي مش بيرد عليا".

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Famanytoety%2Fvideos%2F2729687170688048%2F&show_text=0&width=267

وخلال الساعات الماضية، قاربت نسبة مشاهدة مقطع الفيديو إلى مليون مشاهدة، وسط رسائل دعم لأم المجني عليه.