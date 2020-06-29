الامارات | دوقة كامبريدج لا تخشى اتساخ يديها وفستانها الزهري لغرض نبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن دوقة كامبريدج لا تخشى اتساخ يديها وفستانها الزهري لغرض نبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت دوقة كامبريدج، كاترين ميدلتون، وهي تغرق يديها في أكياس مليئة بالسماد، الذي غمر خاتم خطوبتها المشغول من الألماس والياقوت اللامع، معلنة أنها لا تخشى القليل من الاتساخ، خلال مساعدتها في إنشاء حديقة جديدة في دار لرعاية الأطفال المصابين بأمراض خطيرة.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» صور الدوقة، زوجة الأمير وليام، الوريث الثاني في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، وهي جاثية على الأرض، وتشارك في مهمة الزراعة دون أن تخشى كتل التربة التي تتدفق على فستانها الزهري.

وبدلاً من تحويل الموقف إلى مناسبة قاتمة، بسبب ما يعانيه الأطفال من مرض، ظهرت كيت وهي تضحك بمرح مع أحد الأطفال، المصاب بنوع نادر من الورم في الدماغ.

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