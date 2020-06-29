الامارات | 3.8 ملايين زائر لمتاحف الإمارات في 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن 3.8 ملايين زائر لمتاحف الإمارات في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن عدد زوّار المتاحف في الدولة بلغ ثلاثة ملايين و807 آلاف و162 شخصاً، خلال العام الماضي، مقابل ثلاثة ملايين و702 ألف و899 زائراً، خلال 2018، بزيادة أكثر من 104 آلاف و263 زائراً.

وأوضحت الهيئة في إحصاءات حديثة نشرتها، أمس، أن متاحف دبي استحوذت على نسبة 40.3% من إجمالي زوّار المتاحف في الدولة بمليون و535 ألفاً و70 زائراً، تلتها أبوظبي بمليون و202 ألف و499 زائراً بنسبة 31.6%، ثم متاحف الشارقة بمليون و3975 زائراً بنسبة 26.4%، ثم بقية إمارات الدولة.

وارتفع عدد المتاحف في الدولة - حسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أيضاً - من 30 في 2017 إلى 33 متحفاً في 2018، و34 متحفاً في 2019.

واستحوذت الشارقة على النصيب الأكبر من المتاحف بـ17 متحفاً، مقابل ستة في دبي، ومثلها في أبوظبي، ومتحفين في أم القيوين، وواحد في كل من عجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

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ووصل عدد المواقع الأثرية والتاريخية في الدولة 106 مواقع بنهاية العام الماضي، وارتفع عدد القطع الأثرية إلى 5503 قطع بنهاية 2019، مقابل 4965 قطعة في 2018، و4714 قطعة أثرية في 2017.

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عدد المواقع الأثرية والتاريخية بنهاية العام الماضي.

الشارقة تستحوذ على النصيب الأكبر من المتاحف بـ17 متحفاً.

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