الامارات | «العودة إلى البرية».. 30 دقيقة مع المها المهدّد بالانقراض

شكرا لقرائتكم خبر عن «العودة إلى البرية».. 30 دقيقة مع المها المهدّد بالانقراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «إيمج نيشن أبوظبي»، إحدى الشركات الرائدة الحائزة العديد من الجوائز في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، بالتعاون مع مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية، التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن استضافة عرض الفيلم الوثائقي «العودة إلى البرية» في الساعة الثامنة من مساء اليوم.

ويرصد الفيلم على مدار 30 دقيقة نجاح مبادرة هيئة البيئة في أبوظبي في إعادة توطين المها المهدد بالانقراض إلى موطنه الأصلي في تشاد، وتليه جلسة حوارية بمشاركة كل من عمر سيف غباش، مساعد الوزير لشؤون الدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب في صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية.

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ويتناول الفيلم الوثائقي «العودة إلى البرية» مبادرة إعادة توطين المها الإفريقي «أبوحراب» في بيئته الطبيعية بجمهورية تشاد، التي تقودها هيئة البيئة في أبوظبي ،وتُعد من أضخم مشروعات إعادة توطين الثدييات على مستوى العالم. وقد أعلن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة انقراض هذا النوع من المها عام 2000، وتؤوي الإمارات نحو 3000 رأس من المها الإفريقي، لتمتلك أكبر قطيع متبقٍ من هذا النوع في العالم. ويرصد الفيلم جهود هيئة البيئة في أبوظبي في توفير بيئة متوازنة ومستدامة لقطيع يضمّ أكثر من 500 رأس من المها الإفريقي في محمية وادي أخيم الطبيعية في تشاد.

ويُعدّ هذا الوثائقي جزءاً من الشراكة المبرمة بين «إيمج نيشن أبوظبي»، إحدى الشركات الرائدة الحائزة من الجوائز في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، ومكتب الدبلوماسية العامة والثقافية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسيكون العرض الثاني ضمن السلسلة الشهرية «فنّ الدبلوماسية الثقافية - سلسلة من الجلسات الحوارية»، الهادفة إلى تسليط الضوء على قوة السينما والمحتوى المرئي في معالجة عدد من الموضوعات الاجتماعية الحيوية. وقد انطلقت أولى فعاليات هذه السلسلة الشهرية بعرض فيلم «حتى آخر طفل»، وهو فيلم وثائقي يتناول قضية شلل الأطفال، وقد شهد حضور 400 مشارك من جميع أنحاء العالم. وستُعرض إنتاجات عديدة لشركة «إيمج نيشن»، ضمن هذه السلسلة، منها «تاريخ الإمارات»، و«كلنا معاً: مشروع التوحد». وتُتبع الأفلام الوثائقية بجلسة حوارية جماعية بقيادة نخبة من الخبراء وأبرز المفكرين. وسيُقام الحدث على منصة «إيمج نيشن» للمؤتمرات والندوات الإلكترونية ويمكن التسجيل مجاناً لعامة الجمهور.

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