الامارات | بعد فتح باب السفر.. إماراتيون يؤكدون: المؤشرات إيجابية.. لكن التريث مطلوب

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فتح باب السفر.. إماراتيون يؤكدون: المؤشرات إيجابية.. لكن التريث مطلوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردود فعل إيجابية وحماسة ملحوظة، قوبل بها قرار السماح لفئات محددة من المواطنين والمقيمين، أخيراً، بالسفر إلى وجهات محدّدة وفق اشتراطات وإجراءات لاحقة.

وبينما أعرب مواطنون التقتهم، «الإمارات اليوم»، عن سعادتهم بعودة الحياة إلى طبيعتها، واستعادة النشاط الذي تكلل اليوم بفتح باب السفر تدريجياً إلى الخارج، ولو وفق تدابير خاصة تراعي في نهاية المطاف صحة وسلامة الجميع، رأى آخرون أن قرار أول رحلة بعد هذه الأشهر من العزلة والأزمة التي مر بها العالم، كاشفين عن بدائل داخلية قد يلجأون إليها في هذه المرحلة.

قدرة على النجاح

لم يخف الإماراتي هزاع الطياري، حماسته الواضحة بالقرارات الجديدة الخاصة بفتح باب السفر للمواطنين والمقيمين، الذي اعتمد، أخيراً، معتبراً أنه «دليل واضح على قدرة دولة الإمارات على إنجاح خطط التصدي للوباء ومحاربته، ومن ثم تحقيق أشواط متقدمة في محاصرته والتحكم في مدى انتشاره، وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل، ومشجع بالتالي على قرارات السفر في المستقبل القريب».

وأضاف: «سعيد جداً بقرار فتح أبواب السفر، ومتأكد وواثق بحكومتي وفي رصانة وحكمة هذا القرار وتوقيت طرحه، الذي سيجعلني أنا وغيري قادرين على تخطي الخوف، والتخطيط لرحلة أسبوع ستكون بالنسبة لي أنا ورفاقي الشباب أواخر العام إما إلى لندن أو باريس أو باكو».

وأكد الطياري قيمة استعادة نسق الحياة العادية والنشاطات الاجتماعية بعد فترة العزل المنزلي، وضرورة توخي الحذر دوماً لحماية النفس فـ«كورونا» لن يقضي علينا، بل نحن من سيغلبه، والمجتمع اليوم متكاتف وسعيد بهذه الخطوة، لأنها أعطتهم دافعاً قوياً لاستعادة حياتهم، وسبباً للتفاؤل في مستقبل آمن وخال من المرض».

بدائل مؤقتة

من جهتها، وبعد 20 عاماً من السفر المتواصل إلى وجهات مختلفة حول العالم، تبدو الإماراتية عنود الظاهري، أكثر تحفظاً في التعاطي مع فكرة السفر، على الأقل في هذه الفترة الحالية، موضحة: «اكتفيت حقاً من تجارب السفر المتواصل، خصوصاً في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم بسبب (كورونا)، على عكس أهلي ومعظم أفراد عائلتي العاشقين للسفر، الذين يستثمرون حتى عطلات آخر الأسبوع للتنقل بين مختلف مدن العالم».

وأضافت: «هؤلاء، أظنهم اليوم الأكثر سعادة بهكذا قرار، والأكثر تلهفاً لاستعادة عاداتهم القديمة التي تخلوا عنها بسبب العزل ومنع السفر، ولكنهم وإن كانوا متحمسين للسفر في أقرب وقت ممكن، فإنهم رصينون في اختيار الوجهات، ولن يقدموا بأي ثمن على مغامرة اختيار أي وجهة اعتباطياً، كما أنهم ملتزمون طبعاً بالإجراءات الاحترازية التي يجب أن ترافق قرارات سفرهم».

في المقابل، تشير العنود إلى خيارات السياحية الداخلية المتاحة، التي تبدو أكثر أماناً، باعتبار «التزام معظم الفنادق الراقية في مختلف إمارات الدولة بقياس حرارة الزوار والتباعد الاجتماعي ومعظم إجراءات الوقاية، وهذا أمر مشجع جداً، ويمكن أن يكون بديلاً مناسباً عن السفر إلى الخارج».

Advertisements

إجراءات مشدّدة

من ناحيتها، قررت ماجدة الظاهري، شقيقة العنود، التي تصف نفسها بأنها عاشقة السفر بلا منازع، التريث قليلاً في اتخاذ قرار رحلة قريبة، خصوصاً في هذه الفترة العصيبة التي لايزال الكل فيها متخوفاً من السفر إلى الخارج تحسباً للعدوى، مؤكدة: «لم أفكر حقيقة في الارتحال حالياً خارج الدولة. أولاً لأن التجربة باتت اليوم محفوفة بالأخطار، ولم تعد مثل السابق بسبب الإجراءات المشددة المعممة في كل المطارات، وكذلك قيود السفر وحتى الوجهات المتاحة».

وأضافت ماجدة: «صحيح أننا اشتقنا كثيراً إلى الرحلات والمغامرات الشيقة للسفر، وبتنا أنا وزوجي نتشارك أجمل لحظاتها على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنني أبقى شخصياً متشبثة بالرصانة في قرار السفر بهذه المرحلة، وإن كان زوجي متحمساً جداً، على خلافي أنا، للسفر في أقرب وقت ممكن، فإنني لا أستغرب أنه سيخطو هذه الخطوة قريباً بعد هذا القرار بفتح أبواب السفر».

أول المسافرين

ليس بعيداً عن شغفه بالسفر، وتوقه لاكتشاف أسرار الأرض وقصص أهلها، التي كرّسها عبر الارتحال بين مدن كثيرة حول العالم لاكتشاف تاريخ وحضارات شعوبها، يعبّر الإماراتي أدهم الخاجة، عن سعادته الغامرة بقرار فتح أبواب السفر، الذي سيستعيد به مجدداً عشقه القديم للاكتشاف.

وقال الخاجة، لـ«الإمارات اليوم»: «سأكون حتماً أول المسافرين بعد قرار الفتح، ورغم محدودية الوجهات التي ستطرح، فإنني أبقى سعيداً بالخيارات المتاحة في هذه الظروف».

وعن خوض هذه التجربة في هذا التوقيت والأخطار المحتملة، أكد «لست خائفاً أبداً، فالتجربة تستحق المخاطرة، وقد بدأت فعلياً منذ بضعة أيام في الاطلاع على الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها، ولربما اخترت مجدداً الذهاب إلى بالي، ورغم أن الجزيرة ليست متاحة في الفترة الراهنة، فإنني سأتوجه إلى جاكارتا، ومن ثم سأستقل طائرة داخلية إلى بالي».

وعن فترة العزل السابقة التي امتدت إلى نحو ثلاثة أشهر وقرارات منع السفر المفروضة في الإمارات وحول العالم، تابع الخاجة: «بعد مواظبتي على السفر التي تمكنت فيها خلال ثماني سنوات تقريباً، من زيارة معظم بلدان أوروبا وآسيا، وتوثيق تجارب اكتشافاتي عبر صفحتي الرسمية على (إنستغرام)، التي يتابعها آلاف الشغوفين بالسفر واكتشاف العالم، شعرت بالإحباط من عدم قدرتي على تكريس شغفي الأقرب إلى قلبي، ما يدفعني اليوم إلى تكثيف تحركاتي وأسفاري في الفترة المقبلة، التي ستكون من اليوم فصاعداً برفقة زوجتي التي تقتسم معي العشق نفسه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news