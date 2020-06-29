الامارات | للمرة الرابعة على التوالي.. تأجيل إطلاق «فيغا»

شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الرابعة على التوالي.. تأجيل إطلاق «فيغا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجئ إطلاق صاروخ «فيغا» الأوروبي، الذي كان مقرراً، مساء أول من أمس، من مركز «كورو» الفضائي في غويانا الفرنسية، مرة أخرى، بسبب «الظروف الجوية غير المواتية»، كما أعلن المركز الوطني لدراسات الفضاء في بيان.

وكان من المفترض إطلاق صاروخ «فيغا» حاملاً 53 قمراً اصطناعياً لوضعها في مدار منخفض نيابة عن 21 زبوناً من 13 دولة.

وتتكون هذه المجموعة من سبعة أقمار اصطناعية صغيرة (وزنها بين 15 و150 كيلوغراماً)، إضافة إلى 46 قمراً اصطناعياً أصغر حجماً يراوح وزنها بين 300 غرام و11 كيلوغراماً. وتستخدم لمهام مختلفة بدءاً من مراقبة الأرض، وصولاً إلى البحوث العلمية. وقال المركز: «بسبب الظروف الجوية غير المواتية فوق مركز غويانا الفضائي، تم تأجيل إطلاق (فيغا) مرة أخرى». وهذا رابع تأجيل على التوالي لعملية إطلاق هذا الصاروخ.

وكان من المقرر أن يطلق صاروخ «فيغا» في الأصل في 18 مارس، لكنه أجّل للمرة الأولى بسبب أزمة فيروس «كورونا».

وألغي الأسبوع الماضي، الإطلاق مرتين بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

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ويمثل هذا الحدث تحدياً حاسماً للمستقبل الفضائي لأوروبا، التي ستدخل سوقاً مزدهرة، حيث تشتد المنافسة، خصوصاً من جانب «سبايس إكس».

أزمة «كورونا» عطلت الصاروخ عن موعده الأول.

الطقس أيضاً أجّل إطلاق الصاروخ مرتين الأسبوع الماضي.

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