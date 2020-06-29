الامارات | اجتماع افتراضي لمديري معارض الكتاب العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع افتراضي لمديري معارض الكتاب العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الاجتماع الافتراضي لمديري معارض الكتاب العربية، الذي عقد برعاية اتحاد الناشرين العرب، بهدف مناقشة واقع معارض الكتب في الدول العربية، في ظل تحديات انتشار جائحة «كوفيد-19».

وحضر الاجتماع عدد من مديري معارض الكتاب العربية، ولجنة المعارض في اتحاد الناشرين العرب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والمحاور التي طرحت للنقاش، لصياغة توصيات تسهم في إيجاد حلول عملية لمستقبل معارض الكتب والنشر العربي في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم. وكان موضوع واقع معارض الكتب حالياً أحد أبرز المحاور التي نوقشت في الاجتماع، إلى جانب تسليط الضوء على واقع الناشرين العرب والصعوبات التي يواجهونها، بالإضافة إلى طرح رؤية المعارض الافتراضية وإبراز دورها في نشر الثقافة والإسهام في إيصال الكتاب إلى القارئ، وغيرها من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالناشرين والكُتاب العرب.

كما سعى المجتمعون خلال اللقاء إلى الوصول لرؤية مشتركة حول واقع معارض الكتب، لضمان استمرارية أعمال النشر العربي، وصناعة المعارض بشكل عام.

وقال المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي، إن «الواقع الذي نعيشه اليوم فرض قيوداً على الطباعة والنشر والمعارض بشكل عام، وجعل من الإنترنت المرجع الأول للمستخدم للتزود بالمعلومات، خصوصاً في ظل حاجتنا إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل، ما يدفعنا إلى التفكير في إيجاد حلول بديلة من شأنها أن تعزز النشر باستخدام التكنولوجيا الرقمية».

وأضاف آل علي: «من المهم والضروري تنسيق الجهود بين إدارات معارض الكتب في الوطن العربي، للتخفيف من تداعيات الوباء على المعارض والكتاب العربي، ودعم جهود الناشر العربي، ليتمكن من مواكبة التحول الرقمي في النشر». وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي سيكون لها تأثير كبير ومهم في صناعة النشر في العالم العربي مستقبلاً، ومن هذه التوصيات، اقتراح بناء منصة افتراضية مشتركة لإقامة المعارض العربية، وضع خطة تسويقية للترويج للمعارض الافتراضية، وتشجيع القراء على زيارتها واقتناء الكتب من خلالها، إلى جانب تشجيع الناشر العربي على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في النشر.

توصيات

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خرج الاجتماع بعدد من التوصيات أبرزها اقتراح بناء منصة افتراضية مشتركة لإقامة المعارض العربية، ووضع خطة تسويقية للترويج للمعارض الافتراضية، وتشجيع القراء على زيارتها واقتناء الكتب من خلالها، إلى جانب تشجيع الناشر العربي على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في النشر، وبناء منصات رقمية مستدامة تكون متاحة للناشرين العرب، بالإضافة إلى التعاون مع اتحاد الناشرين العرب لإرسال قوائم الكتب الحديثة إلى الجامعات والمعاهد والجهات الثقافية والتعليمية، والتركيز على دور الناشر العربي بتطوير المحتوى وطرح ما هو جديد في صناعة النشر، مع دعم فكرة إقامة معارض وفعاليات داخلية للناشرين المحليين.

طرح رؤية المعارض الافتراضية، ودورها في إيصال الكتاب.

منصات مستدامة وتشجيع الناشر على التحول الرقمي.

عبدالله ماجد آل علي:

«الواقع الذي نعيشه اليوم فرض قيوداً على الطباعة والنشر والمعارض بشكل عام، وجعل من الإنترنت المرجع الأول».

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