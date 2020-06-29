الامارات | نجوم عالميون يجمعون الأموال لمحاربة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عالميون يجمعون الأموال لمحاربة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك نجوم من أبرزهم فرقة «كولدبلاي»، والمغنية مايلي سايروس، والممثلان دواين «ذي روك» جونسون وجنيفر هدسون، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أول من أمس، في جمع أموال لتطوير لقاح ضد «كوفيد-19» من خلال حفلة افتراضية. وانضم نجوم عالميون في الموسيقى والسينما والرياضة والموضة إلى حفلة موسيقية على الإنترنت، لتمويل البحث من أجل ابتكار لقاح للوباء وتوفيره للسكان الأضعف والأكثر فقرا.

وقامت المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع منظمة «غلوبل سيتيزن»، برعاية هذا الحدث الافتراضي الذي يهدف إلى جمع إسهامات مالية.

وفي المجموع، وفقاً للاتحاد الأوروبي، أسهمت 40 حكومة في التحضيرات لهذه الحفلة التي افتتحتها فون دير لايين، بإعلانها أنها حصلت على 6.15 مليارات يورو، أول من أمس.

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وفي الرابع من مايو، خلال القمة الأولى التي نظمت لجمع الأموال، تعهد الاتحاد الأوروبي والحكومات والأثرياء بالإسهام بنحو 10 مليارات يورو، وهذا يجعل المبلغ الإجمالي 16 مليار يورو. وقالت فون دير لايين في افتتاح هذا الحدث الافتراضي: «لن ننتهي من هذا الوباء حتى ينتهي في كل مكان، وهذا يعني مشاركة كل شخص لديه إمكان الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات». وفي هذا الإطار، نظم دواين جونسون حفلة افتراضية، أول من أمس، بثت على الإنترنت، وشاركت فيها سلمى حايك وتشارليز ثيرون، وفورست ويتكر وأنجيليك كيدجو.

كما شاركت في هذا الحدث ميليندا غيتس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.

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