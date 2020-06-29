شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العبداللات وصلاح الأخفش معاً في «تمنيت أشوفك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن انتهيا من تصويرها بطريقة الفيديو كليب في العاصمة الأردنية عمّان، طرح الفنان الأردني عمر العبداللات، والفنان اليمني صلاح الأخفش «دويتو» بعنوان «تمنيت أشوفك»، مع المخرج عبدالفتاح إسماعيل، معتمدين في الكليب على إظهار كلمات الأغنية المغناة بأصواتهما وحوارهما الغنائي. وحمل العمل روحاً عاطفية بكلمات الشاعر أحمد الحزيمي، وتلحين إبراهيم الطائفي، وتوزيع موسيقي للموزع خالد العلي، وتم تنفيذها وتسجيلها ما بين القاهرة وعمّان. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عمر العبداللات وصلاح الأخفش معاً في «تمنيت أشوفك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.