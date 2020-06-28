صور.. هبة عبدالحكيم تحتفل بعيد ميلاد بمفردها.. "فستان فسفوري وبلالين"

لايف ستايل

احتفلت الممثلة هبة عبد الحكيم بعيد ميلادها بمفردها في البيت، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات والاحتفالات خوفا من العدوى. وظهرت هبة مرتدية فستان فسفوريا قصيرا مع حذاء رياضي، وبدت الصور مبهجة بألوانها الكثيرة. كما احتفلت هبة بتورتة وبلالين ملونة وهليوم، وشاركت تلك الصور مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". Advertisements وكتبت هبة في تعليقها على الصور، "عيد ميلادي.. شكرا". وتفاعل معها جمهورها عبر التعليقات والإعجابات والتي كانت تهنئها بعيد ميلادها ومن بينها، "كل سنة وانتي قمر"، و"بتحتفلي لوحدك ولا إيه"، و"كل سنة وإنتي طيبة يا جميلة السينما ويارب دايما بخير وسعادة".

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