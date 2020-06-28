بعد واقعة "مصاب التوحد".. علامات توضح تعرض الطفل لاعتداء جنسي

ماما

استغاثة أم في مقطع فيديو منشور على حسابها الرسمي على فيسبوك، مطالبة بالحصول على حق ابنها المصاب بالتوحد، عقب تعرضه الاغتصاب على مدار شهر، على يد أحد الجيران.

وبدأت الأم التي تدعى أماني البيومي، المقيمة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، مقطع الفيديو بتصوير الشرفة المقابلة لمنزلها والشارع، الذي تخرج منه أصوت موسيقى مرتفعة، دالة على عقد احتفال، بينما يبكي أبناء والدة المنجي عليه.

ومن ضمن العلامات التي يستدل منها الولدان في حال تعرض طفلهما لاعتداء منها كما ذكرها موقع "بولد سكاي".

- اضطرابات النوم .

Advertisements

- السلوك العدواني.

- الخوف والقلق.

- الاكتئاب والحزن.

- العزلة وتبول لا إرادي.

- تجنب الذهاب إلى مكان محدد.

وفي حالة ملاحظة هذه الأعراض يتعين على الوالدين التحدث مع الطفل بصراحة بهذا الشأن مع مراعاة عدم توبيخه أو توجيه الاتهامات إليه، وإنما يتعين أن يشمله الوالدان بالعطف والحنان والتهدئة من روعه وطمأنته وتشجيعه على التحدث وسرد ما حدث له، وضرورة اصطحاب الطفل إلى طبيب نفسي حال التأكد من الواقعة.