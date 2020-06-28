تعليق زوجة "يوسف الشريف" بشأن "المشاهد الساخنة": مجابش سيرة ملامسة النساء

علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، على الهجوم على تصريحاته مع الإعلامي رامي رضوان، التي قال فيها إنه لا يرغب في عمل مشاهد ساخنة في السينما المصرية.

وقالت إنجي علاء، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هناك أخبارا غير صحيحة كثيرة حول زوجها الفنان يوسف الشريف.

وكتبت "في أخبار كتير مغلوطة عن يوسف متداولة من حواره مع الإعلامي رامي رضوان اللي اتذاع في برنامجه مساء dmc بس متحرفة بزيادة شوية".

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وتحدثت عن تصريحاته قائلة: "يوسف اتكلم عن المشاهد الساخنة، وأعرف فنانين كتير تانيين مش بيحبوا يعملوها.. إيه اللي جاب ملامسة النساء للموضوع، أوفر أوي بصراحة! هو مجبش سيرة ملامسة النساء والحوار موجود على صفحة القناة!".

واختتمت: "ياريت يكون في تحري للدقة عند تغطية الحوارات واحترام لرأي وأفعال الناس مادام مش بتضر حد، وشكرا لكل أصحاب الأقلام المهنية اللي لما غطت الحوار نقلت اللي فعلا دار فيه".

وكان الفنان يوسف الشريف قد تعرض جدل بعد تلك التصريحات بين مؤيد لها، ومعارض يرى أن ليس للفن حدودا.