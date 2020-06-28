في الصيف.. أفضل طريقة للعناية بالبشرة مع ارتداء الكمامة القماش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سيد متولي

بات من الضروري والإلزامي ارتداء الكمامة في بعض الأماكن ولساعات قد تكون طويلة، للحد من انتشار فيروس كورونا، ومع فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة قد يُحدث القناع القماش تهيجا بالجلد حول الفم والذقن.

وتكشف إليزابيث مولانس، حاصلة على دكتوراه في طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس هيوستن، تكساس في أمريكا، كيف يمكن لقناع الوجه المصنوع من القماش أن يهيج بشرتك، كما تقدم نصائح حول أفضل طريقة للعناية ببشرتك هذا الصيف حتى تشعر بالراحة أثناء ارتداء الكمامة، وفقا لما ذكر موقع "eatthis".

تقول "مولانس": "تحجز الكمامات العرق والرطوبة التي يمكن أن تؤدي إلى جانب الاحتكاك من القماش، إلى تعطيل الحاجز الواقي للبشرة، ما يؤدي إلى تهيج الجلد".

نوع القناع الأفضل

وتضيف مولانس: "ستحتوي أفضل الأقنعة على عدة طبقات من القماش، والقطن هو أفضل نسيج على البطانة الداخلية يلمس الجلد لأنه أقل تهيجًا من المواد الاصطناعية".

Advertisements

إذا كنت تبحث عن قناع جديد، ففكر في التحقق من واحدة من أفضل أقنعة الوجه الخمسة، التي يكون معظمها مصنوع من قطن بنسبة 50٪ على الأقل.

أفضل طرق العناية بالبشرة

في هذه الحالة، كلما قل عدد الكمامات التي ترتديها، كان الجلد أفضل حالًا حيث ستتجنب انسداد المسام، وتؤكد مولانس: "تأكد من الاحتفاظ ببنزويل بيروكسيد أو جل حمض الساليسيليك لاكتشاف البثور، وحاول أيضًا تقليل تناول الكربوهيدرات والسكر الذي يمكن أن يسبب أيضًا الأزمات، كما أنها توصي بغسل وجهك مرتين يوميًا بعد ارتداء قناع الوجه مباشرة.

وتضيف: "قد يستفيد الأفراد المعرضون لحب الشباب من مواد التنظيف التي تحتوي على حمض الساليسيليك، لكن تجنب المرطبات الثقيلة والمكياج في المناطق التي يغطيها القناع".

نصائح أخرى

وتختتم مولانس، أنه يجب غسل الأقنعة بعد كل استخدام، في الماء الساخن باستخدام المنظف والخل الأبيض، حيث يعتقد أن لها خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، وببساطة يمكنك الآن الشعور بالثقة في ارتداء قناع الصيف من خلال تطبيق هذه النصائح المفيدة للعناية بالبشرة.