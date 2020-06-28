غير "كورونا".. 8 أسباب أخرى للسعال الجاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

على الرغم من أن السعال الجاف من بين أعراض فيروس كورونا، إلا أن هذا لا يعني الشعور به أنك مصابا بالفيروس، كونه ليس فقط علامة على الإصابة بهذا الوباء العالمي، إنما قد يكون بسبب مشاكل صحية أخرى، نذكرها لكم وفق ما موقع "health line" الطبي.

1- مهيجات بيئية:

هناك العديد من الأشياء في الهواء التي يمكن أن تهيج مجاريك الهوائية، بما في ذلك الدخان والتلوث والغبار والعفن والجسيمات الكيميائية، مثل ثاني أكسيد الكبريت أو أكسيد النيتريك، يمكن أن يسبب مشاكل أيضا، حتى الهواء النقي الجاف جدا أو البارد جدا يمكن أن يسبب سعالا جافا لبعض الأشخاص.

2- حساسية الأنف:

تعتبر من المشكلات الصحية المنتشرة بشكل كبير وتتشابه أعراضها مع نزلات البرد، وعادة يكون فيها السعال جافا ومرتبطا بالعطس وحكة الأنف وسيلان الأنف.

3- الرئة المنهارة:

تحدث الرئة المنهارة، والمعروفة أيضا باسم استرواح الصدر، عندما تنكمش الرئة فجأة، ويمكن أن يحدث ذلك من تلقاء نفسها أو استجابة لإصابة في الصدر، وهو أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة الكامنة، بالإضافة إلى أن السعال الجاف يمكن أن يسبب للرئة المنهارة ألما مفاجئا في الصدر وضيق في التنفس.

4- سرطان الرئة:

في حين أنه من المحتمل، قد يكون السعال الجاف المستمر في بعض الأحيان علامة على سرطان الرئة، على سبيل المثال، قد يصبح السعال أكثر إيلاما أو يكون له صوت مختلف، وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى لسرطان الرئة ما يلي:

سعال الدم، حتى ولو كمية صغيرة.

ضيق في التنفس.

ألم صدر.

بحة في الصوت.

فقدان الوزن غير المبرر.

إذا كان السعال الجاف مصحوبا بأي من هذه الأعراض، فاتصل بطبيبك فورا، خاصة إذا كنت تدخن أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة.

5- فشل القلب:

يمكن أن يتسبب في تراكم السوائل في الرئة، ما يسبب السعال وزيادة ضيق التنفس.

6- الربو:

الربو هو حالة يتورم فيها الشعب الهوائية وتضيق، ويعتبر السعال عرضا شائعا للربو، ومع ذلك، هناك نوع من الربو يكون فيه العرض الرئيسي هو السعال الجاف.

7- ارتجاع معدي مريئي:

مرض الارتجاع المعدي المريئي نوع من الارتجاع الحمضي المزمن، يحدث بسبب رجوع حمض المعدة بشكل متكرر إلى المريء، ما يؤدي إلى حرقة المعدة والحموضة، التى عندما تصل إلى الحلق، تسبب السعال الجاف.

8- عدوى فيروسية:

عندما تصاب بإحدى الفيروسات العديدة التي تسبب نزلات البرد، تستمر أعراضها عادة لمدة تقل عن أسبوع، ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن يستمر السعال لفترة طويلة بعد تحسن الأعراض الأخرى.

عادة ما تكون السعال بعد البرد جافا ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى شهرين، عادة ما تكون نتيجة تهيج في مجرى الهواء الخاص بك، والذي غالبا ما يكون شديد الحساسية بعد التعرض لمرض فيروسي.