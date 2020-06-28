قبل إعلان انفصالهما.. حسن شاكوش يغني لخطيبته: بتحدى العالم (فيديو)

علاقات و مجتمع

انفصل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن خطيبته ابنة الجيران، بعدما تمت خطبتهما قبل أسابيع.

وظهر مطرب المهرجانات، وفي مقطع فيديو، وهو يغني بصوته "بتحدى العالم" للفنان صابرالرباعي، في إشارة منه إلى خطيبته، وبعدما وضعها عبر خاصية القصص المصورة على حسابه على "إنستجرام"، حذفها.

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كما لم يحذف حسن شاكوش صور الشبكة والفوتوسيشن الذي أجراه مع خطيبته، من حسابه على "إنستجرام".

وكان والد "منى" خطيبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أعلن انفصال ابنته عن المغني الشعبي، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حسن عوف العدوي والد الفتاة: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور وضحت فى أولها وسامحينى يا حبيبتى إنى مش إديتك فرصة إنك تاخدى وقتك وتفكرى وقررت فسخ خطوبتك".

وأضاف "العدوي" على صورته مع ابنته التي نشرها: "اللى جاى إن شاء الله أحسن، وربنا يختارلك الصالح".