لايف ستايل

سعودية تتسبب في إصابة 21 شخصا بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

في واقعة صادمة جديدة في زمن ، تسبب سيدة سعودية مصابة بكوفيد 19 في انتقال العدوى لـ21 شخصا آخر داخل المملكة العربية.

وذكرت وزارة الصحة ، في بيان رسمي لها بالأمس السبت، تلك الواقعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".

كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت في التقرير اليومي عن تسجيل 3927 إصابة جديدة بـفيروس كورونا «كوفيد-19» المستجد، ليرتفع إلإجمالي إلى 178504 حالة.

 

Advertisements

وذكرت وزارة الصحة السعودية أنها سجلت 37 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1511.

كما أعلنت تسجيل 1657 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى 122128.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعودية تتسبب في إصابة 21 شخصا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا