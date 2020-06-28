سعودية تتسبب في إصابة 21 شخصا بكورونا

في واقعة صادمة جديدة في زمن كورونا، تسبب سيدة سعودية مصابة بكوفيد 19 في انتقال العدوى لـ21 شخصا آخر داخل المملكة العربية.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، في بيان رسمي لها بالأمس السبت، تلك الواقعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر".

كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت في التقرير اليومي عن تسجيل 3927 إصابة جديدة بـفيروس كورونا «كوفيد-19» المستجد، ليرتفع إلإجمالي إلى 178504 حالة.

Advertisements

وذكرت وزارة الصحة السعودية أنها سجلت 37 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1511.

كما أعلنت تسجيل 1657 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى 122128.