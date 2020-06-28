اتجاهات الموضة الصيفية التي ترتديها المؤثرات مع الشورت في 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الشورتات القصيرة هي التنانير الجديدة لهذا الصيف. من الشورتات الرياضية إلى الشورتات الطويلة بنمط كابري والشورتات المثيرة، هناك عدد كبير من الأنماط والصور الظلية التي تتناسب مع مختلف الأذواق، فما الذي سنرتديه مع الشورت هذا الموسم؟

على مدرجات ربيع وصيف 2020، تم تنسيق الشورتات القصيرة مع كل شيء بدءًا من سترات البليزر وصولا إلى ملابس السباحة، وتوبات التانك المضلعة إلى البلوزات القصيرة، وبينما نتجه إلى موسم الطقس الدافئ، قامت أشهر المؤثرات والفاشينيستات على إنستغرام بنشر صورهن بالقطعة الصيفية منسقة مع مختلف الإتجاهات الصيفية الدارجة حاليًا.

فإذا كنت تبحثين عن بعض الإلهام حول ما يمكنك ارتداؤه مع الشورت هذا الموسم، اكتشفي معنا أورع الصيحات الصيفية التي يمكنك ارتداؤها للحصول على مظهر صيفي سهل وأنيق.

البلوزات الرومانسية

من البلوزات الرومانسية ذات الأكمام المنتفخة أو بخط عنق القلب أو حتى في ظلال الأبيض الكريمي، ترتدي المؤثرات البلوزات الرومانسية الساحرة مع الشورت سواء بقماش الدنيم أو القطن أو حتى النمط الرياضي.

الصنادل المكتنزة

صيحة الصندل "القبيح" موجودة لتبقى، حيث تنسق المؤثرات صنادلهن المكتنزة مع مختلف أنواع الشورتات من الأنماط الرياضية إلى الصور الظلية الرسمية.

سترات البلايزر كبيرة الحجم

تحب المؤثرات صنع تباين بين الصورة الظلية الهندسية لسترة البلايزر ذات الحجم الكبير والشورتات القصيرة، سواء بارتداء بدلة شورت كاملة أو تنسيق شورت الدراجة أو الهوت شورت مع القطعة الرسمية، هذا المزيج يبدو دائمًا عصريًا وأنيقًا.

الجوارب الأنبوبية والأحذية الرياضية الريترو

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أحد أشهر اتجاهات الموسم (التي اشتهرت جزئياً بسبب الحجر الصحي) هو الجوارب الأنبوبية، خصوصا تلك التي تحمل شعار نايكي، حيث ترتديها المؤثرات مع جميع أنواع الشورت إلى جانب زوج من الأحذية الرياضية الريترو.

قمصان الأزرار ذات الأكمام القصيرة

اختارت العديد من المؤثرات تنسيق الشورت مع قمصان الأزرار ذات الأكمام القصيرة هذا الموسم، وعادةً ما يتم ارتداؤها مفتوحة ويتم تنسيقها مع التانك أو الكروب توب أو صدرية بيكيني أو حتى حمالة صدر مثيرة.

قميص التانك المضلع

تعتبر توبات التانك المضلعة القطعة المفضلة لدى أشهر المؤثرات هذا الصيف، وهي تتناسب بشكل جيد مع الشورتات الطويلة والرسمية، مما يثبت أن الإطلالة البسيطة يمكن أن تكون مذهلة أيضًا.

سترات الكارديغان الصيفية

تتميزسترات الكرديغان لهذا الموسم بكونها ساحرة ومتعددة الاستخدامات، حيث تأتي بصورة ظلية ضيقة وقصيرة في أقمشة وتفاصيل فريدة وجذابة، وتأتي رائعة عند تنسيقها مع شورت الدنيم او الصوف.

قمصان الأزرار كبيرة الحجم

إلى جانب القمصان ذات الأكمام القصيرة، تحظى قمصان الأزرار كبيرة الحجم بشعبية واسعة هذا الموسم، وغالبًا ما يتم تنسيقها مع الشورت الرياضي أو شورت الدنيم وقمصان التانك.