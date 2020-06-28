فيديو وصور.. 10 طرق تسهل علينا تناول الأطعمة والمشروبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي
هناك بعض الطرق التي تسهل علينا تناول الأطعمة والمشروبات، وفي التقرير نستعرض لكم تلك الحيل وفق ما نقل موقع برايد سايت الأمريكي.
طماطم كرزية
اعصر الطماطم برفق بين طبقتين ثم قطّعها بسكين حاد. يمكن استخدام نفس الطريقة للعنب.
فاكهة الكيوي
لا تحتاج حتى لتقشير فاكهة الكيوي. يمكنك فقط أن تغرفه بملعقة، كما لو كانت من وعاء.
الرمان
اقطع الجزء العلوي والسفلي، ثم قم بعمل شقوق على كل جانب وقم بتقسيمه إلى أقسام.
افوكادو
كما هو الحال مع الكيوي، يمكنك تناول الأفوكادو بملعقة.
البطيخ
لجعل تناول البطيخ أسهل بكثير، اقطع الزوايا من كل شريحة.
كيك
بدلًا من قطع الكعكة، اقطع الجزء المركزي. ثم ما تبقى لن يجف.
مثلجات
إذا كنت ترغب في جعل مخروط مثلجاتك مقرمشًا دون نقعه في الحرارة المنخفضة في الطرف المدبب، ضع قطعة من المارشميلو قبل الآيس كريم.
الليمون
استخدم الطريقة أعلاه للضغط على أكبر قدر ممكن من العصير.
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