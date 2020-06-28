كورونا السبب.. هذه الفئة العمرية الأكثر زيادة في الوزن خلال "قعدة البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي

مع البقاء في المنزل لفترة طويلة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، تغيرت العادات الغذائية لدى البعض أثناء الوباء، ولكن هناك فئة محددة سجلت أعلى معدل للزيادة في الوزن بزمن الوباء.

وفقًا للبيانات الذي جمعها المجلس الدولي لمعلومات الغذاء، فإن 85٪ من 1011 شخصًا أجابوا على استطلاع رأي حول ما الذي تغير أثناء تواجدهم في المنزل، حيث يقوم العديد من الناس بالطهي أكثر من أي وقت مضى، ما يقرب من 30٪ من الأشخاص وجدوا أنفسهم يفكرون في الطعام بشكل متكرر.

"الخليج 365" يكشف الفئة العمرية الأكثر زيادة في الوزن بزمن الوباء، وفقا لما ذكره موقع "eatthis".

بعض الأشخاص في سن معينة كانوا أكثر عرضة لتناول الطعام بشراهة ما يعني زيادة الوجبات اليومية، وفقًا للاستطلاع، فإن 41٪ من الأشخاص الذين لديهم أطفال دون سن 18 عامًا يتناولون وجبات خفيفة أكثر، إضافة إلى 26٪ فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، في حين ٪ من الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال يتناولون الوجبات الخفيفة بشكل متكرر.

يقول مدير البحوث والتغذية في المجلس الدولي، علي ويبستر، حاصل على دكتوراه في الطب: "الأشخاص الذين شهدوا زيادة في الوزن بشكل مبالغ فيه، هم آباء الأطفال دون سن 18، وهو ما يدل على تأثرهم بعدم ذهاب الأطفال إلى المدرسة، ليلجأوا إلى تناول الطعام بشكل مختلف عن أولئك الذين ليس لديهم أطفال".

ويمكن أن تؤدي الوجبات الخفيفة إلى زيادة السعرات الحرارية التي يتم تناولها في اليوم، وفقًا لـ Harvard Health، فإن الأطعمة الخفيفة مثل الألياف والمغذيات والبروتين يمكن أن تجعلك تشعر بالجوع دائما، وبسبب هذا، سوف ينتهي بك الأمر إلى تناول الطعام أكثر في وقت أقرب ممكن.

لكن الوجبات الخفيفة الصحية، يمكن أن تساعد بالفعل على فقدان الوزن، فالطعام الذي تقل سعراته الحرارية عن 250 والذي يحتوي على أقل من 15 جرامًا من السكر وملئ بالعناصر الغذائية والألياف، يساهم في تنظيم نسبة السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.