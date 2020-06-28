قبل وبعد وأثناء.. احذر هذه العادات عند ممارسة التمارين الرياضية في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يحرص الكثير من الأشخاص على أداء التمارين الرياضية حفاظًا على صحتهم، وبعد قرار الحكومة بفتح صالات الألعاب الرياضية، يتجه الكثير لأداء التمارين، ولكن هناك عادات خاطئة يرتكبها البعض قبل وأثناء وبعد "الجيم"، نذكرها لكم حسبما أوضح موقعا " everydayhealth" و"aaptiv" وذلك لتجنبها.

1- قلة النوم:

يساهم قلة النوم بشكل منتظم في الشعور بالتعب والتهيج والضغط وحتى الاكتئاب، لذا من الصعب الذهاب إلى الجيم لبناء العضلات وحرق الدهون دون الحصول على قسط كافٍ من النوم.

والجسم يحتاج إلى النوم كي يعيد شحن طاقاته، فضلا عن إفراز هرمون التيستوستيرون الذي يساعد على إكساب العضلات وتعزيز قدرات الجسم على حرق الدهون.

2- ممارسة التمارين الرياضية على معدة فارغة:

يعتقد بعض الأشخاص أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة، تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ولكن هذا لا يؤثر على فقدان الدهون، إنما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، لأن الجسم يفتقر إلى الطاقة.

3- رفع الكثير من الأوزان:

الهدف الذي يحرص عليه الرياضيون عند ممارسة تمارين الأوزان الحديدية هو ممارستها بطريقة صحيحة، وليس حمل أوزان أثقل من اللازم، لأن ذلك يؤدي إلى الإصابات العضلية وأوجاع المفاصل وفقدان العضلات.

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4- سوء التغذية:

عندما لا تتناول أطعمة كاملة، فلن تكون التدريبات مفيدة، لذا لا بد من تناول أطعمة كاملة، مثل الخضار والبروتين والفواكه والحبوب، ويمكن أن يساعد ذلك في قوة العضلات وبنائها ونموها.

ومن الأفضل تجنب تناول وجبة كبيرة بالقرب من التمرين، لأن ذلك يؤدي إلى الإصابة بالتقلصات أو الشعور بالغثيان.

5- إهمال النظافة الشخصية:

يجب الاهتمام بجوانب النظافة الشخصية في الجيم، حرصا على عدم إزعاج الآخرين برائحة العرق الكريهة، لذا من الأفضل استخدام العطور لتغطية هذه الرائحة.

6- إهمال تناول المياه:

يؤدي إهمال الحصول على المياه والسوائل قبل وأثناء وبعد التمارين الرياضية إلى فقدان قوة الأداء الرياضية، نتيجة افتقار الجسم للترطيب اللازم الذي يساعد على دعم الأنسجة والألياف العضلية ويزيد من قوتها وقدرات احتمالها.

7- التحدث على الهاتف أثناء التمرين:

قد يكون تفاصيل حياتك أو مشاكل عملك غير مرغوب في سماعها أثناء أداء التمارين الرياضية في النادي، وإذا كانت لديك مكالمة طارئة فيمكنك إجرائها في الخارج، منعا لإزعاج بقية المتدربين.