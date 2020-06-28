مكياج عيون صيفي بالكحل الملون

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يونيو 2020 07:45 مساءً - تعتمد صيحات المكياج في الصيف على الألوان اللافتة والرسمات العصرية، ومن أبرز صيحات الموضة لهذا العام ظهرت صيحة الكحل الملون مع المكياج الصيفي للعيون، ومن وحي الشهيرات الخليجيات استوحينا لكنّ عدة طرق للمكياج بهذه الصيحة، فاستوحين منها ما يناسب شخصيتكنّ ومناسباتكنّ.



مكياج أنثوي بالكحل الملون من فوز الفهد

مكياج أنثوي بالكحل الملون من فوز الفهد



اعتمدت الفاشونيستا فوز الفهد على المكياج الأنثوي مع تطبيق هذه الصيحة، ومنها رسمت عينيها بدرجة لامعة من البنفسجي وزينتها بالأصفر في دمعة العين وأسفل الحاجبين، ولجأت للعدسات الرمادية، وأكملت مكياجها باللون الزهري، لإطلالة مناسبة للصيف ومختارة بعناية.

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مكياج سموكي بالكحل الملون من يارا النملة

مكياج سموكي بالكحل الملون من يارا النملة



طبقت خبيرة التجميل السعودية يارا النملة صيحةَ الكحل الملون مع المكياج السموكي بعدة طرق، وفي خيارها الأول أطلت بمكياج ترابي مع الكحل الداخلي الأخضر لمظهر مناسب للفتيات السعوديات، واختارت في إطلالتها الثانية الكحل البنفسجي مع الآيشادو البني لخيار عصري متناسق، وأكملت مكياجها بقلم الروج والبلاشر باللون الزهري.

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الكحل الأبيض من غدير السبتي

الكحل الأبيض من غدير السبتي



فضلت غدير السبتي الكحل الداخلي الأبيض في عدة خيارات، حيث لجأت لهذه الصيحة مع مكياج السموكي البني لإطلالة متقنة ومختارة بعناية، واختارته أيضًا مع مكياج العينين البني والبلاشر وقلم الروج الزهريين لخيار أنثوي، وفي إطلالة صيفية بامتياز وضعت الكحل الأبيض مع مكياج العينين الذهبي، وتجملت بأحمر الشفتين والبلاشر باللون الزهري، وأضافت بعض النمش إلى وجنتيها.



مكياج صيفي بالكحل الملون من بثينة الرئيسي

مكياج صيفي بالكحل الملون من بثينة الرئيسي



تختار الممثلة العمانية بثينة الرئيسي إطلالتها بعناية، وتختار مكياجها بصيحات الموضة الدارجة لدى الفتيات، ومؤخرًا ظهرت بمكياج مميز بهذه الصيحة، حيث وضعت الكحل الفوشيا مع ظلال العينين بتدرجات اللون البني، ودمجته مع اللون الفوشيا في مدمع العين وأسفلها، واختارت طلاء الشفاه الزهري مع أحمر الخدين البني ليضفيا عليها مظهرًا بسيطًا يكون محطَّ التركيز على مكياج العينين.

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