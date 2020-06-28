فوائد زيت الصنوبر للهالات السوداء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يونيو 2020 07:45 مساءً - تعد الهالات تحت العين من مشاكل البشرة الشائعة، وهي من المشاكل الجمالية المعقَّدة، ولها عدة أسباب، كالوراثة، وقد تكون ناجمة عن الإرهاق والتعب ونقص التغذية والأكسجين، لذا فإن علاجها لا يقتصر على تطبيق الكريمات فحسب، بل يجب أولًا علاج السبب الرئيسي وراء ظهور الهالات السوداء، وبعد أن تتأكدي من علاج الهالات السوداء، بإمكانك استخدام زيت الصنوبر الذي يعالج الهالات بسرعة فائقة.



فوائد زيت الصنوبر للعينين

فوائد زيت الصنوبر للعينين



زيت الصنوبر له نتائج سريعة وجيدة على الهالات السوداء، ولاستعماله ادهني زيت الصنوبر على السواد تحت العين بشكلٍ يوميّ، حيث يُعتبر من أهم الزيوت التي تمتاز بخصائص صحية مهمة، وبسبب احتوائه على مضادات الأكسدة فإنه يقي العين من الإصابة بالعديد من الأمراض، أهمها الوقاية من فقدان النظر، والضمور؛ لأنه يوقف نمو الجذور الحرة التي لها أضرار بالغة الخطورة على صحة العين، كما أنه يساعد في تحسين صحة العين والمحافظة على قدرة النظر لأعمار متقدمة في السن، ويمنع نمو الجذور الحرة التي تسبِّب الإصابة بالسرطان، وتسبِّب أيضًا ترهُّل الجلد وظهور التجاعيد والإصابة بالشيخوخة المبكرة.

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أسباب الهالات السوداء ونصائح للتخلص منها

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هنالك عدة أسباب لظهور الهالات السّوداء، ومنها الوراثة والتّدخين المفرط وقِلَّة النوم، وأيضًا اتباع نظام غذائي غير صحي، والتلوث البيئي، واختلال التوازن الهرموني أثناء الحمل أو انقطاع الطمث. وهنالك بعض النصائح التي تساعد على الحد من ظهور الهالات السوداء، ومنها الحرص على أخذ قسط كافٍ من النّوم كل ليلة، على الأقل بمعدل 7 - 8 ساعات؛ لتقليل الهالات السّوداء، ولصحةٍ أفضل، وممارسة التّمارين الرّياضية يوميًّا، وأيضًا ممارسة اليوغا والتأمل والتّنفس العميق، مما يؤدي بدوره إلى دورة دموية سليمة في الجسم، وغسل العينين بانتظام بالماء الدّافئ، ثم يتبعه ماء بارد لتحسين الدورة الدموية، وتطهير العين من الأوساخ، والحرص على شرب كمية كافية من الماء كل يوم؛ لتجنّب الجفاف، وبالتّالي الحد من ظهور الهالات السّوداء، إلى جانب تناول الكثير من الخضراوات والفواكه الطّازجة، وتجنّب نقص التغذية الذي تسبب ظهور الهالات السّوداء.

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