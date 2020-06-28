ماسكات طبيعية لبشرة نقية في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يونيو 2020 07:45 مساءً - تعاني الكثير من الفتيات من مشاكل البشرة، ومن أبرز أسباب ظهور هذه المشكلات هو كثرة التعرض للشمس بالنزول يومياً للعمل، والجامعة، والنادي وغيرها، والتي تؤدي لمعاناتك من وجه شاحب ومتعب، وبه تجاعيد، وكل هذه الأعراض تقلل من ثقتك بنفسك.



لذا جمعنا لك أفضل ماسكات الوجه لكي تختاري منها ما يناسب بشرتك ويعيد إليها نضارتها، ويزيد من ثقتك بنفسك ويجعل إطلالتك اكثر إشراقا وحيوية.

ماسك الكيوي وزيت الزيتون والعسل ولبن الزبادي لنضارة البشرة:

ماسك الكيوي وزيت الزيتون والعسل ولبن الزبادي

يمكنك الحصول على وجه مشرق وأكثر نضارة بعد تطبيق هذا الماسك، لأن الكيوي يعد من الفواكه الغنية بفيتامينC، كما أن زيت الزيتون مرطب فعال للبشرة، وعصير البرتقال غني بما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة، ولبن الزبادي مرطب للبشرة ويساعدك في تفتيح وتبييض البشرة، فهذا القناع يمنحك بشرة أكثر نضارة وحيوية.



لتحضير الماسك تحتاجين إلي:



معلقة كبيرة من عصير البرتقال الطازج.



ملعقة من زيت الزيتون (لأصحاب البشرة الدهنية استبدلي زيت الزيتون بزيت اللوز).



ملعقتين من لبن الزبادي.



ملعقتين من الكيوي المهروس.



طريقة تحضير وتطبيق الماسك:



أحضري ثمرة الكيوي وقومي بهرسها في الخلاط، ثم خذي منها مقدار ملعقتين.



امزجي الكيوي المهروس مع عصير البرتقال الطازج، ومن ثم أضيفي لبن الزبادي ثم زيت الزيتون وامزجي مرة أخري جيداً.



دلكي الماسك علي وجهك ورقبتك، واتركي الخليط يجف على البشرة لمدة 20 دقيقة.



اغسلي وجهك من الماسك بالماء البارد.

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ماسك الفراولة والعسل والبابايا لنضارة وتفتيح البشرة:

ماسك الفراولة والعسل والبابايا

هذا الماسك سيعيد لبشرتك جمالها ونضارتها، لاحتواء العسل والفراولة علي مكونات تعمل علي ترطيب بشرتك حيث تتغلغل خلال المسام لتبقي بشرتك رطبة طوال اليوم، والبابايا تحتوي علي فيتامينات تساعدك في التخلص من خلايا الجلد الميت.



لتحضير الماسك تحتاجين إلي:



ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي النقي.



ملعقتين من البابايا المهروسة.



حبتين من الفراولة الطازجة.



طريقة تحضير وتطبيق الماسك:



احضري الفراولة وقومي بهرسها مع البابايا جيدا.



أضيفي العسل واخلطي جيدا.



طبقي الماسك علي وجهك ورقبتك، ثم قومي بعمل مساج بحركات دائرية خفيفة.



اتركي الماسك على وجهك لمدة 20 دقيقة، بعدها أزيلي الماسك بالماء البارد.

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