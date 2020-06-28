خلطات منزلية سهلة لشعر لامع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 يونيو 2020 07:45 مساءً - الشعر اللامع والحيوي، دليل الصحة والعافية. اما اذا كان شعرك فاقد اللماعية والليونة، وعرضة للتقصف والتكسّر، فانتبهي الى امكان فقدان جسمك الكثير من الفيتامينات والسوائل والمعادن.

لذلك، قبل البدء بتطبيق الماسكات المنزلية، احرصي على شرب الكثير من السوائل والتركيز على نظام غذائي متوازن وصحي، يرتكز على الخضار والفاكهة.

نعرض لك مجموعة من الخلطات المنزلية التي تنقذ شعرك من التلف وتعيد اليه الرطوبة والحيوية واللمعان المفقود.



قد اخترنا لك خلطات سهلة، إذ ان مكوناتها متوافرة في كل مطبخ تقريبا.



1-خلطة الأفوكادو:

خلطة الأفوكادو



ثمرة الأفوكادو غنية بالفيتامينات والمغذيات. اختاري ثمرة ناضجة جدا، أو حتى شبه مهترئة، قومي بهرسها ثم مزجها جيدا مع ملعقتين من زيت الزيتون. طبّقي هذا الماسك على شعرك من جذوره حتى اطرافه، ودلّكي به فروة رأسك بحركات دائرية، إنما من دون الضغط عليها بقسوة.

يمكنك تغطية شعرك بكيس من النايلون وتركه منقوعا بهذا الماسك مدة نصف ساعة.

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2- خلطة الافوكادو والموز:

خلطة الافوكادو والموز



هذه ليست وصفة كوكتيل بل خلطة منزلية لـ شعر لامع جدا. اختاري ثمرة أفوكادو ناضجة جدا واهرسيها جيدا، ثم اضيفي اليها موزة ناضجة جدا. امزجيهما معا ثم اضافي اليهما بضع قطرات من زيت اللوز او زيت الارغان.

قومي بتطبيق هذا المزيج على شعرك كاملا ودلّكي به فروة رأسك بحركات دائرية. غطّي شعرك بقبعة الاستحمام، وارتكيه منقوعا مدة نصف ساعة. ستلاحظين الفرق من الاسخدام الاول. كرري هذه الخلطة مرة على الاقل اسبوعيا.



3- خلطة البيض لشعر لامع:

خلطة البيض لشعر لامع



معلوم ان البيض يتمتع بمغذيات هائلة للشعر. إذ انه قادر على اعادة الرطوبة واللماعية الى شعرك سريعا، بفضل احتوائه على الليسين والأحماض الدهنية والبروتيينات، وهي المركبات التي يحتاج اليها شعرك لكي يستعيد صحته وحيويته وليونته.

إذا كنت قادرة على تحمل رائحة البيض على شعرك، قومي بتحضير الآتي:

في وعاء نظيف، امزجي بيضتين الى ثلاث تبعا لطول شعرك، ثم اضيفي الى المزيج بعد خفقه جيدا، نصف كوب من الزبادي وملعقتين زيت اللوز او اي زيت اساسي من اختيارك. طبقي المزيج على شعرك ودلّكي به فروة الرأس، ثم غطي شعرك مدة نصف ساعة بقبعة الاستحمام. بعدها، قومي بغسل شعرك بالشامبو العادي، وبالطبع لا بد من استخدام الماء البارد اولا منعا للرائحة المزعجة التي تنتج عن مزج البيض بالماء الساخن.



الشعر اللامع والحيوي، دليل الصحة والعافية. أما اذا صار شعرك باهتا وعرضة للتكسر، فلا بد من خلطات منزلية تنقذ الشعر من التلف وتعيد اليه الرطوبة والحيوية واللمعان المفقود.

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