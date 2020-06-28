كنزي عمرو دياب تنشر صورتها أيام المراهقة.. ومتابعون: يا روقانك

لايف ستايل

شاركت كنزي عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة قديمة لها.

وظهرت "كنزي" في الصورة وهي مرتدية بلوزة صفراء، مستخدمة "باندانا" للشعر.

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وعلقت شقيقتها "جانا" على الصورة قائلة: "جميلة جدًا"، بينما تلقت العديد من تعليقات متابعيها: "يا روقانك"، "قمر ما شاء الله"، "فكرتينا بكليب يا نور العين".

ويذكر أن جانا وكنزي أبناء الفنان عمرو دياب، اعتدن مشاركة متابعيهن عبر حساباتهن على "إنستجرام"، بأحدث صور ومقاطع فيديو لهن.