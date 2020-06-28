لايف ستايل
شاركت كنزي عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة قديمة لها.
وظهرت "كنزي" في الصورة وهي مرتدية بلوزة صفراء، مستخدمة "باندانا" للشعر.
وعلقت شقيقتها "جانا" على الصورة قائلة: "جميلة جدًا"، بينما تلقت العديد من تعليقات متابعيها: "يا روقانك"، "قمر ما شاء الله"، "فكرتينا بكليب يا نور العين".
ويذكر أن جانا وكنزي أبناء الفنان عمرو دياب، اعتدن مشاركة متابعيهن عبر حساباتهن على "إنستجرام"، بأحدث صور ومقاطع فيديو لهن.
كانت هذه تفاصيل خبر كنزي عمرو دياب تنشر صورتها أيام المراهقة.. ومتابعون: يا روقانك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.