شكاوى من امتحان الديناميكا.. و"أمهات مصر": السؤال الخطأ أهدر الوقت على الطلاب

ماما

توتر أصاب طلبة الثانوية العامة في امتحان الديناميكا اليوم، بعد ظهور سؤال في الامتحان ليس له إجابة، وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، تقريرًا من الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة "الديناميكا"، يفيد بوجود سؤال ليس له إجابة ضمن البدائل.

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نهلة: أكتر من نص ساعة بيحلوا في السؤال وطلع مالوش إجابة

"ابني طلب ربع ساعة زيادة من الوقت" بهذه العبارة بدأت نهلة خالد، حديثها لـ "هُن"، حيث قضى نجلها وقت كبير من الامتحان في محاولة الإجابة على السؤال الذي اكتشف أنه لا يوجد له إجابة.

أمهات مصر: يجب تعويض الطلبة عن سؤال الديناميكا الخطأ

استنكرت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تضمين امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الدينايمكا" لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة، سؤال اختياري لا توجد بينهم الإجابة الصحيحة، وهو ما أدى إلى إلغاء السؤال وفتح تحقيق من قبل الوزارة مع واضعي الامتحان.

وأضافت عبير، أن عدد من أولياء الأمور كشفوا أنه تم إلغاء السؤال قبل إنتهاء فترة الامتحانات بعشرين دقيقة في بعض اللجان، الأمر الذي أهدر وقت كبير من الطلاب في محاولة منهم للأجابة علي السؤال، الذي لا يوجد له إجابة صحيحة، مطالبين بتعويض الطلاب بطريقة عادلة في توزيع الدرجات.

وأوضحت "عبير"، أنه بالنسبة لمستوى الامتحان، لم يتلقي اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أي شكاوى بخصوص مستوى سهولة أو صعوبة الامتحان، وهو ما يأكد أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.