علاقات و مجتمع
نشرت الفنانة مي سليم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة قديمة لوالدها الراحل، وعلقت على الصورة قائلة:"أبي، الله يرحمه في الجنة إن شاء الله".
وحرص متابعوها على الدعاء لوالدها بالرحمة والدعاء له بالمغفرة، وبعض أخر أوضح أنها تشبه والدها بدرجة كبيرة.
غابت سليم عن دراما رمضان الماضي بعدما كانت تصور مسلسلين وهما "خيط حرير"، "اختراق2"، إلا أن العملين توقفا وتم تأجيل عرضهما بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها ومن ضمنها إيقاف حركة الطيران.
كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم تنشر صورة لوالدها: في الجنة إن شاء الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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